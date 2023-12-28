В ХМАО полиция возбудила уголовное дело после убийства собак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, приговор, арест, тюрьма, следствие, наказание, преступление, уголовный кодекс, браслеты, правосудие, суд, мера пресечения, наручники, силовики
Полиция возбудила уголовное дело после убийства собак Фото:

Полиция в Пыть-Яхе возбудила уголовное дело по факту убийства собак. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 (жестокое обращение с животными — прим. URA.RU). В отношении неустановленного лица», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД.

Трупы собак направлены на экспертизу в Екатеринбург для выяснения причин смерти, добавили в пресс-службе, так как это ближайший крупный город, где проводят такие экспертизы. Результаты полиция получит не ранее 15 января.

В социальных сетях ранее появилась информация о погибших в Пыть-Яхе собаках. Местные жители предполагают, что животных отравили.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция в Пыть-Яхе возбудила уголовное дело по факту убийства собак. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 (жестокое обращение с животными — прим. URA.RU). В отношении неустановленного лица», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД. Трупы собак направлены на экспертизу в Екатеринбург для выяснения причин смерти, добавили в пресс-службе, так как это ближайший крупный город, где проводят такие экспертизы. Результаты полиция получит не ранее 15 января. В социальных сетях ранее появилась информация о погибших в Пыть-Яхе собаках. Местные жители предполагают, что животных отравили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...