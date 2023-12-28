В ХМАО полиция возбудила уголовное дело после убийства собак

28 декабря 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Полиция возбудила уголовное дело после убийства собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция в Пыть-Яхе возбудила уголовное дело по факту убийства собак. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 (жестокое обращение с животными — прим. URA.RU). В отношении неустановленного лица», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД. Трупы собак направлены на экспертизу в Екатеринбург для выяснения причин смерти, добавили в пресс-службе, так как это ближайший крупный город, где проводят такие экспертизы. Результаты полиция получит не ранее 15 января. В социальных сетях ранее появилась информация о погибших в Пыть-Яхе собаках. Местные жители предполагают, что животных отравили.

Полиция в Пыть-Яхе возбудила уголовное дело по факту убийства собак. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 (жестокое обращение с животными — прим. URA.RU). В отношении неустановленного лица», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД. Трупы собак направлены на экспертизу в Екатеринбург для выяснения причин смерти, добавили в пресс-службе, так как это ближайший крупный город, где проводят такие экспертизы. Результаты полиция получит не ранее 15 января. В социальных сетях ранее появилась информация о погибших в Пыть-Яхе собаках. Местные жители предполагают, что животных отравили.