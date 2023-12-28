В России начали отменять новогодние салюты

В Петербурге отменили новогодний салют
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Открытие ледового городка. Екатеринбург, салют, ледяные скульптуры, новогоднее оформление, ледяной городок
В Петербурге пройдет мультимедийное шоу Фото:

Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить проведение новогодних салютов в городе. Об этом стало известно из сообщения городского комитета по культуре.

«В Санкт-Петербурге не будет салюта в новогоднюю ночь», — передает содержание сообщения РИА Новости. Отмечается, что целью такого решения является сделать новогодние гуляния более спокойными и семейными. Вместо салюта в новогоднюю ночь на Дворцовой площади будет организовано мультимедийное шоу «Петербург. Было — стало — будет», а также концертная программа.

Дополнительные праздничные мероприятия пройдут на площадках у Большого Гостиного Двора и на Малой Конюшенной улице. Гуляния продлятся до четырех часов утра 1 января, заключили в городском комитете по культуре.

Депутаты Госдумы РФ выступили за запрет запуска фейерверков в новогоднюю ночь в общественных местах и использование праздничной пиротехники в приграничных регионах, особенно на фоне проведения СВО на Украине. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что решение отмены новогодних салютов должно основываться на конкретной обстановке в каждом регионе, но само по себе проведение фейерверка не помешает празднику, передает Life.

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Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить проведение новогодних салютов в городе. Об этом стало известно из сообщения городского комитета по культуре. «В Санкт-Петербурге не будет салюта в новогоднюю ночь», — передает содержание сообщения РИА Новости. Отмечается, что целью такого решения является сделать новогодние гуляния более спокойными и семейными. Вместо салюта в новогоднюю ночь на Дворцовой площади будет организовано мультимедийное шоу «Петербург. Было — стало — будет», а также концертная программа. Дополнительные праздничные мероприятия пройдут на площадках у Большого Гостиного Двора и на Малой Конюшенной улице. Гуляния продлятся до четырех часов утра 1 января, заключили в городском комитете по культуре. Депутаты Госдумы РФ выступили за запрет запуска фейерверков в новогоднюю ночь в общественных местах и использование праздничной пиротехники в приграничных регионах, особенно на фоне проведения СВО на Украине. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что решение отмены новогодних салютов должно основываться на конкретной обстановке в каждом регионе, но само по себе проведение фейерверка не помешает празднику, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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