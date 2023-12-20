В Госдуме выступили за запрет на запуск фейерверков в новогоднюю ночь

21 декабря 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Депутаты предлагают ввести полный запрет на запуск фейерверков в приграничных регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Госдумы РФ выступили за запрет запуска фейерверков в новогоднюю ночь в общественных местах и рядом с жилыми домами, а также за полный запрет использовать праздничную пиротехнику в приграничных с Украиной регионах. Об этом сообщила депутат от партии «Единая Россия» Тамара Фролова. «Совершенно правильным будет запретить запуск фейерверков в общественных местах, во дворах и на других близлежащих к жилым объектам территориях. Считаю абсолютно оправданным введение полного запрета на использование пиротехники в приграничных регионах на время проведения спецоперации. Жителям должно быть спокойно», — сказала Фролова. Ее слова приводят РИА Новости. Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать, что «проходит специальная военная операция, и не все гуляют до утра в новогоднюю ночь и с удовольствием воспринимают звон салютов». «Следовало бы вообще запретить их в отдельных регионах, да и в Москве», — сказал он. В других регионах, по мнению депутатов, для запуска пиротехники должны использоваться специальные площадки с организованным на них дежурством, как это уже практикуется в ряде крупных городов. «Такая практика должна распространяться по всей территории РФ. Именно тогда каждый запущенный фейерверк будет приносить радость», — отметила Фролова. Адвокат Евгения Квартальнова сообщала, что пиротехнические изделия можно запускать только в специальных местах. Существует список требований для запуска фейерверков и подобных изделий. Согласно ему, при запуске в радиусе 20 метров не должно быть людей, жилых домов и деревьев. Над площадкой запуска не должно быть электрических проводов, а запуск пиротехники разрешен только на улицах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы РФ выступили за запрет запуска фейерверков в новогоднюю ночь в общественных местах и рядом с жилыми домами, а также за полный запрет использовать праздничную пиротехнику в приграничных с Украиной регионах. Об этом сообщила депутат от партии «Единая Россия» Тамара Фролова. «Совершенно правильным будет запретить запуск фейерверков в общественных местах, во дворах и на других близлежащих к жилым объектам территориях. Считаю абсолютно оправданным введение полного запрета на использование пиротехники в приграничных регионах на время проведения спецоперации. Жителям должно быть спокойно», — сказала Фролова. Ее слова приводят РИА Новости. Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать, что «проходит специальная военная операция, и не все гуляют до утра в новогоднюю ночь и с удовольствием воспринимают звон салютов». «Следовало бы вообще запретить их в отдельных регионах, да и в Москве», — сказал он. В других регионах, по мнению депутатов, для запуска пиротехники должны использоваться специальные площадки с организованным на них дежурством, как это уже практикуется в ряде крупных городов. «Такая практика должна распространяться по всей территории РФ. Именно тогда каждый запущенный фейерверк будет приносить радость», — отметила Фролова. Адвокат Евгения Квартальнова сообщала, что пиротехнические изделия можно запускать только в специальных местах. Существует список требований для запуска фейерверков и подобных изделий. Согласно ему, при запуске в радиусе 20 метров не должно быть людей, жилых домов и деревьев. Над площадкой запуска не должно быть электрических проводов, а запуск пиротехники разрешен только на улицах.