В Госдуме нашли замену отмененным салютам

Депутат Бессараб предложила заменить новогодний салют хлопушками
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День рождения бара-ресторана "Me King", официант, бенгальский огонь
Бенгальские огни и хлопушки могут послужить заменой новогоднему салюту, заявила Светлана Бессараб Фото:

Замену отмененным новогодним салютам нашли в виде хлопушек и бенгальских огней. С такой идеей выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если очень хочется подарить себе яркость, и у кого-то это зависит именно от салютов, то их можно заменить хлопушками, бенгальскими огнями и большим количеством гирлянд», — передает слова Бессараб «Лента.ру». Она отметила, что отмена салютов связана с необходимостью обеспечения безопасности людей. Бессараб также подчеркнула, что безопасность должна быть приоритетом, и уверена, что россияне смогут пережить праздник без салютов, сохраняя радость и праздничное настроение.

В более чем 20 регионах России отменили новогодний салют в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Власти регионов приняли решение сэкономить бюджетные средства и направить их на помощь участникам спецоперации и покупку подарков для их детей. Запуск праздничных салютов в Москве на Новый год и Рождество также отменен, передает телеканал 360.

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Замену отмененным новогодним салютам нашли в виде хлопушек и бенгальских огней. С такой идеей выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Если очень хочется подарить себе яркость, и у кого-то это зависит именно от салютов, то их можно заменить хлопушками, бенгальскими огнями и большим количеством гирлянд», — передает слова Бессараб «Лента.ру». Она отметила, что отмена салютов связана с необходимостью обеспечения безопасности людей. Бессараб также подчеркнула, что безопасность должна быть приоритетом, и уверена, что россияне смогут пережить праздник без салютов, сохраняя радость и праздничное настроение. В более чем 20 регионах России отменили новогодний салют в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Власти регионов приняли решение сэкономить бюджетные средства и направить их на помощь участникам спецоперации и покупку подарков для их детей. Запуск праздничных салютов в Москве на Новый год и Рождество также отменен, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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