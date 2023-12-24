В Госдуме нашли замену отмененным салютам

Депутат Бессараб предложила заменить новогодний салют хлопушками

24 декабря 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Бенгальские огни и хлопушки могут послужить заменой новогоднему салюту, заявила Светлана Бессараб Фото: Марина Молдавская © URA.RU Замену отмененным новогодним салютам нашли в виде хлопушек и бенгальских огней. С такой идеей выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Если очень хочется подарить себе яркость, и у кого-то это зависит именно от салютов, то их можно заменить хлопушками, бенгальскими огнями и большим количеством гирлянд», — передает слова Бессараб «Лента.ру». Она отметила, что отмена салютов связана с необходимостью обеспечения безопасности людей. Бессараб также подчеркнула, что безопасность должна быть приоритетом, и уверена, что россияне смогут пережить праздник без салютов, сохраняя радость и праздничное настроение. В более чем 20 регионах России отменили новогодний салют в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Власти регионов приняли решение сэкономить бюджетные средства и направить их на помощь участникам спецоперации и покупку подарков для их детей. Запуск праздничных салютов в Москве на Новый год и Рождество также отменен, передает телеканал 360.

Замену отмененным новогодним салютам нашли в виде хлопушек и бенгальских огней. С такой идеей выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Если очень хочется подарить себе яркость, и у кого-то это зависит именно от салютов, то их можно заменить хлопушками, бенгальскими огнями и большим количеством гирлянд», — передает слова Бессараб «Лента.ру». Она отметила, что отмена салютов связана с необходимостью обеспечения безопасности людей. Бессараб также подчеркнула, что безопасность должна быть приоритетом, и уверена, что россияне смогут пережить праздник без салютов, сохраняя радость и праздничное настроение. В более чем 20 регионах России отменили новогодний салют в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Власти регионов приняли решение сэкономить бюджетные средства и направить их на помощь участникам спецоперации и покупку подарков для их детей. Запуск праздничных салютов в Москве на Новый год и Рождество также отменен, передает телеканал 360.