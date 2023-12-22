22 декабря 2023

Губернатор Текслер с супругой исполнят желания челябинских детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей и Ирина Текслер на концерте, посвященному выходу альбома «Спокойно и просто» - совместного проекта Олега Митяева и Челябинского симфонического оркестра. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина
Супруга губернатора поддержала мужа в доброй акции, и также приняла в ней участие Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний». Глава региона подарит велосипед и набор для творчества сестрам Халимовым из Сосновского района, его жена — электрогитару и трюковый самокат братьям Загоскиным из Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной дали старт „Елке желаний“. Глава региона снял шар с желаниями сестер Виктории и Софии Халимовых из Сосновского района. <…> Ирине Текслер выпало исполнить мечту братьев Максима и Никиты Загоскиных из Магнитогорска», — уточняет пресс-служба правительства Челябинской области в своем telegram-канале.

Виктория Халимова любит творчество и мечтает о наборах для рисования, лепки и мыловарения. Ее младшая сестра София хотела бы получить в подарок велосипед. Супруга губернатора исполнит мечту 16-летнего Максима Загоскина из Магнитогорска, который увлекается музыкой и хочет получить в подарок новую электрогитару. Также его 10-летнего брата Никиты, который загадал трюковый самокат.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится по всей России уже пять лет. В этом году на челябинской елке есть шары с желаниями детей военнослужащих, которые участвуют в СВО, а также ребят из подшефных городов Волновахи и Ясиноватой. Всего на дереве 64 шара с желаниями детей.

Участие в акции традиционно принимают главный федеральный инспектор по Челябинской области, члены областного правительства, Законодательного собрания, сенаторы, депутаты и главы городов и районов. Также «Елка желаний» пройдет в каждом муниципалитете Челябинской области.

Участие в акции «Елка желаний» губернатор Алексей Текслер принял вместе с супругой Ириной
Участие в акции «Елка желаний» губернатор Алексей Текслер принял вместе с супругой Ириной
Глава региона исполнит желания сестер Халимовых из Сосновского района
Глава региона исполнит желания сестер Халимовых из Сосновского района
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний». Глава региона подарит велосипед и набор для творчества сестрам Халимовым из Сосновского района, его жена — электрогитару и трюковый самокат братьям Загоскиным из Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной дали старт „Елке желаний“. Глава региона снял шар с желаниями сестер Виктории и Софии Халимовых из Сосновского района. <…> Ирине Текслер выпало исполнить мечту братьев Максима и Никиты Загоскиных из Магнитогорска», — уточняет пресс-служба правительства Челябинской области в своем telegram-канале. Виктория Халимова любит творчество и мечтает о наборах для рисования, лепки и мыловарения. Ее младшая сестра София хотела бы получить в подарок велосипед. Супруга губернатора исполнит мечту 16-летнего Максима Загоскина из Магнитогорска, который увлекается музыкой и хочет получить в подарок новую электрогитару. Также его 10-летнего брата Никиты, который загадал трюковый самокат. Всероссийская акция «Елка желаний» проводится по всей России уже пять лет. В этом году на челябинской елке есть шары с желаниями детей военнослужащих, которые участвуют в СВО, а также ребят из подшефных городов Волновахи и Ясиноватой. Всего на дереве 64 шара с желаниями детей. Участие в акции традиционно принимают главный федеральный инспектор по Челябинской области, члены областного правительства, Законодательного собрания, сенаторы, депутаты и главы городов и районов. Также «Елка желаний» пройдет в каждом муниципалитете Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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