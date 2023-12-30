Миронов предложил открыть коридор безопасности из-за обстрелов

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Сергей Миронов, интервью. Москва, миронов сергей
Миронов призывает создать коридор безопасности в пограничных территориях Фото:
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В пограничных с Украиной территориях необходимо создать коридор безопасности. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Я предлагаю организовать небольшой коридор безопасности в прилегающих к России районах Украины», — говорится в сообщении Сергея Миронова в его официальном telegram-канале. Депутат считает, что Харьков, Сумы, Одесса и Николаев являются русскими города.

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород 30 декабря. В результате обстрела погибли 14 человек, среди которых трое детей. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по этой ситуации.

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В пограничных с Украиной территориях необходимо создать коридор безопасности. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Я предлагаю организовать небольшой коридор безопасности в прилегающих к России районах Украины», — говорится в сообщении Сергея Миронова в его официальном telegram-канале. Депутат считает, что Харьков, Сумы, Одесса и Николаев являются русскими города. Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород 30 декабря. В результате обстрела погибли 14 человек, среди которых трое детей. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по этой ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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