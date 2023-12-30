Миронов предложил открыть коридор безопасности из-за обстрелов

30 декабря 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Миронов призывает создать коридор безопасности в пограничных территориях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом В пограничных с Украиной территориях необходимо создать коридор безопасности. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Я предлагаю организовать небольшой коридор безопасности в прилегающих к России районах Украины», — говорится в сообщении Сергея Миронова в его официальном telegram-канале . Депутат считает, что Харьков, Сумы, Одесса и Николаев являются русскими города. Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород 30 декабря. В результате обстрела погибли 14 человек, среди которых трое детей. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по этой ситуации.

В пограничных с Украиной территориях необходимо создать коридор безопасности. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Я предлагаю организовать небольшой коридор безопасности в прилегающих к России районах Украины», — говорится в сообщении Сергея Миронова в его официальном telegram-канале. Депутат считает, что Харьков, Сумы, Одесса и Николаев являются русскими города. Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород 30 декабря. В результате обстрела погибли 14 человек, среди которых трое детей. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по этой ситуации.