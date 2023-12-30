МЧС обновило список погибших после обстрела в Белгороде

Количество погибших вросло еще на два, заявили в МЧС
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
Число погибших в Белгороде после обстрела со стороны Украины изменилось. Количество жертв достигло 20-ти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«По уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек», —
Обстрел центральной части Белгорода Вооруженными силами Украины произошел 30 декабря. В течение суток количество жертв и пострадавших росло. Ранее сообщалось, что погибли 18 человек, в том числе трое детей. Число пострадавших составляет 111 человек.
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