МЧС обновило список погибших после обстрела в Белгороде

МЧС: число погибших в Белгороде достигло 20

31 декабря 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Количество погибших вросло еще на два, заявили в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Число погибших в Белгороде после обстрела со стороны Украины изменилось. Количество жертв достигло 20-ти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «По уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек», — передает ведомство. Информация появилась в telegram-канале МЧС. Обстрел центральной части Белгорода Вооруженными силами Украины произошел 30 декабря. В течение суток количество жертв и пострадавших росло. Ранее сообщалось, что погибли 18 человек, в том числе трое детей. Число пострадавших составляет 111 человек.

Число погибших в Белгороде после обстрела со стороны Украины изменилось. Количество жертв достигло 20-ти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «По уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек», — передает ведомство. Информация появилась в telegram-канале МЧС. Обстрел центральной части Белгорода Вооруженными силами Украины произошел 30 декабря. В течение суток количество жертв и пострадавших росло. Ранее сообщалось, что погибли 18 человек, в том числе трое детей. Число пострадавших составляет 111 человек.