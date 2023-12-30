30 декабря 2023

МЧС обновило список погибших после обстрела в Белгороде

МЧС: число погибших в Белгороде достигло 20
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Количество погибших вросло еще на два, заявили в МЧС Фото:
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Число погибших в Белгороде после обстрела со стороны Украины изменилось. Количество жертв достигло 20-ти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«По уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек», — передает ведомство. Информация появилась в telegram-канале МЧС.

Обстрел центральной части Белгорода Вооруженными силами Украины произошел 30 декабря. В течение суток количество жертв и пострадавших росло. Ранее сообщалось, что погибли 18 человек, в том числе трое детей. Число пострадавших составляет 111 человек.

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Число погибших в Белгороде после обстрела со стороны Украины изменилось. Количество жертв достигло 20-ти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «По уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек», — передает ведомство. Информация появилась в telegram-канале МЧС. Обстрел центральной части Белгорода Вооруженными силами Украины произошел 30 декабря. В течение суток количество жертв и пострадавших росло. Ранее сообщалось, что погибли 18 человек, в том числе трое детей. Число пострадавших составляет 111 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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