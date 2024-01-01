В ночь с 1 на 2 января в Коркино при пожаре погибла женщина

В Коркино (Челябинская область) в ночь на 2 января при пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара в частном жилом деревянном доме по улице Луговая в городе Коркино. В ходе тушения пожара обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в доме обнаружен пострадавший мужчина. Его пожарные вынесли из опасной зоны и передали медицинским работникам.
По предварительным данным, пожар в жилье произошел из-за нарушений правил безопасности при использовании печи. В пресс-службе главка МЧС подчеркнули, что автономный пожарный извещатель, который смог бы вовремя сообщить о возгорании, в доме отсутствовал.
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