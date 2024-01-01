01 января 2024

В ночь с 1 на 2 января в Коркино при пожаре погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
Пострадавшего спасатели передали медикам Фото:

В Коркино (Челябинская область) в ночь на 2 января при пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара в частном жилом деревянном доме по улице Луговая в городе Коркино. В ходе тушения пожара обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в доме обнаружен пострадавший мужчина. Его пожарные вынесли из опасной зоны и передали медицинским работникам.

По предварительным данным, пожар в жилье произошел из-за нарушений правил безопасности при использовании печи. В пресс-службе главка МЧС подчеркнули, что автономный пожарный извещатель, который смог бы вовремя сообщить о возгорании, в доме отсутствовал.

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В Коркино (Челябинская область) в ночь на 2 января при пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара в частном жилом деревянном доме по улице Луговая в городе Коркино. В ходе тушения пожара обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также в доме обнаружен пострадавший мужчина. Его пожарные вынесли из опасной зоны и передали медицинским работникам. По предварительным данным, пожар в жилье произошел из-за нарушений правил безопасности при использовании печи. В пресс-службе главка МЧС подчеркнули, что автономный пожарный извещатель, который смог бы вовремя сообщить о возгорании, в доме отсутствовал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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