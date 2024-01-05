Прокуратура ХМАО проверяет законность закупки автобусов мэрией Нижневартовска

Прокуратура ХМАО проверит администрацию Нижневартовска из-за оплаты контракта по поставкам автобусов компанией «АвтоМАЗ» Мэрия якобы досрочно подписала акты приема работ.
«Администрация города, судя по всему, уже подписала акты выполненных работ, что дает возможность полностью оплатить контракт. <…> Очевидно, что такие действия чиновников могут быть противозаконными, что и должны установить компетентные органы», — пишет «Правда УрФО», ссылаясь на свои источники.
Согласно контракту, «АвтоМАЗ» должен поставить в Нижневартовск 45 автобусов до 1 февраля, пока поставлено всего 10. В денежном эквиваленте разница составляет 742,5 миллиона рублей. URA.RU отправило запрос в администрацию города. Ответ ожидается. В прокуратуре обещали дать комментарий позднее.
Ранее в Нижневартовске местные жители пожаловались на работу общественного транспорта. По словам пассажиров, автобусы приходится ждать в мороз по часу.
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