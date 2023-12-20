20 декабря 2023

Жители Нижневартовска пожаловались на массовые задержки автобусов в мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам вартовчан, водители регулярно игнорируют остановки, а в самих автобусах не работают обогреватели Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) местные жители пожаловались на работу общественного транспорта. По словам пассажиров, автобусы приходится ждать в мороз по часу.

«Сегодня люди на остановке аэропорта ждали автобусы почти час. Мерзли на улице, пока ваши водители высиживают там в тепле», — говорится в сообществе «ЧП в Нижневартовске» соцсети «ВКонтакте». По словам автора, на месте стояло три автобуса и ни один из них за время ожидания никуда не поехал. Пассажиры также утверждают, что водители игнорируют остановки, а в автобусах не работают обогреватели.

В комментариях под постом местным жителям ответила администрация Нижневартовска. В мэрии пояснили, что автобусы ходят согласно расписанию, которое составляется, исходя из пассажиропотока. «Чтобы не стоять долго на остановках, можно посмотреть на сайте органов местного самоуправления актуальное расписание всех маршрутов. [На сайте] показано время отправления и прибытия автобусов из конечных пунктов. Также можно пользоваться приложением „Умный транспорт“, чтобы выходить на остановку ко времени подхода автобуса», — прокомментировали ситуацию в администрации.

В мэрии отметили, что автобусы перед рейсами проходят техосмотр и выходят на маршруты в исправном состоянии. По вопросам неработающего обогрева в администрации посоветовали горожанам жаловаться напрямую перевозчику.

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В Нижневартовске (ХМАО) местные жители пожаловались на работу общественного транспорта. По словам пассажиров, автобусы приходится ждать в мороз по часу. «Сегодня люди на остановке аэропорта ждали автобусы почти час. Мерзли на улице, пока ваши водители высиживают там в тепле», — говорится в сообществе «ЧП в Нижневартовске» соцсети «ВКонтакте». По словам автора, на месте стояло три автобуса и ни один из них за время ожидания никуда не поехал. Пассажиры также утверждают, что водители игнорируют остановки, а в автобусах не работают обогреватели. В комментариях под постом местным жителям ответила администрация Нижневартовска. В мэрии пояснили, что автобусы ходят согласно расписанию, которое составляется, исходя из пассажиропотока. «Чтобы не стоять долго на остановках, можно посмотреть на сайте органов местного самоуправления актуальное расписание всех маршрутов. [На сайте] показано время отправления и прибытия автобусов из конечных пунктов. Также можно пользоваться приложением „Умный транспорт“, чтобы выходить на остановку ко времени подхода автобуса», — прокомментировали ситуацию в администрации. В мэрии отметили, что автобусы перед рейсами проходят техосмотр и выходят на маршруты в исправном состоянии. По вопросам неработающего обогрева в администрации посоветовали горожанам жаловаться напрямую перевозчику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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