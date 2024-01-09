Shot: подросток покончил с собой, когда мать запретила играть ему в планшет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, телефон, интернет, компьютерная игра, мальчик, ребенок, игра в телефоне, компьютерная безопасность
Мальчик покончил с собой после запрета мамы играть в планшет Фото:

В Калужской области 11-летний подросток покончил жизнь самоубийством. Он сделал это после того, как мать запретила ему играть в планшет на новогодних праздниках.

«Через некоторое время мама зашла к нему и увидела, что ее сын не дышит», — говорится в сообщении telegram-канала Shot. Там объяснили, что женщина не разрешила ребенку играть в планшет, из-за чего они поссорились, мальчик обиделся и заперся в своей комнате.

По данным канала, сейчас в произошедшем разбирается полиция. Известно, что подросток не состоял на учете в ПДН и рос в полной семье.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Калужской области 11-летний подросток покончил жизнь самоубийством. Он сделал это после того, как мать запретила ему играть в планшет на новогодних праздниках. «Через некоторое время мама зашла к нему и увидела, что ее сын не дышит», — говорится в сообщении telegram-канала Shot. Там объяснили, что женщина не разрешила ребенку играть в планшет, из-за чего они поссорились, мальчик обиделся и заперся в своей комнате. По данным канала, сейчас в произошедшем разбирается полиция. Известно, что подросток не состоял на учете в ПДН и рос в полной семье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...