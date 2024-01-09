Shot: подросток покончил с собой, когда мать запретила играть ему в планшет

Мальчик покончил с собой после запрета мамы играть в планшет
В Калужской области 11-летний подросток покончил жизнь самоубийством. Он сделал это после того, как мать запретила ему играть в планшет на новогодних праздниках.
«Через некоторое время мама зашла к нему и увидела, что ее сын не дышит», — говорится в сообщении telegram-канала Shot. Там объяснили, что женщина не разрешила ребенку играть в планшет, из-за чего они поссорились, мальчик обиделся и заперся в своей комнате.
По данным канала, сейчас в произошедшем разбирается полиция. Известно, что подросток не состоял на учете в ПДН и рос в полной семье.
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