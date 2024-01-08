Родители дошкольников в ХМАО пожаловались на дефицит вакцины от кори

09 января 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

По словам жителя Ханты-Мансийска, в детском саду не прививают детей с октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Ханты-Мансийска пожаловались на отсутствие вакцины от кори в детском саду № 8 «Солнышко». По словам одного из родителей, написавшего пост в городской группе «Типичный Ханты-Мансийск» в Telegram, детей в дошкольном учреждении не прививают с октября 2023 года. «В ХМАО участились вспышки кори, но в детском саду 8, „Солнышко“, Ханты-Мансийск, до сих пор нет вакцины. С октября 2023 детей привить не могут», — сообщил родитель. При этом в дошкольном учреждении журналисту агентства рассказали, что в курсе жалобы, однако от дальнейших комментариев отказались. Журналист агентства направил запрос в пресс-службу депздрава ХМАО, чтобы уточнить наличие вакцины в детском саду «Солнышко». На момент публикации материала ответ не поступил. В Окружной клинической больнице корреспонденту пояснили, что вакцинирование дошкольников проводится в детской поликлинике по адресу: ул. Калинина, 40. Однако вакцинация групп детей проводится также в школах и детсадах. Ранее URA.RU писало о том, что все школы Нижневартовска переходят на дистанционное обучение до 21 января из-за превышения эпидпорога по кори, ОРВИ и гриппу среди детей. В связи с высоким уровнем заболеваемости по региону, в ближайшее время в ХМАО поступит 5480 доз вакцины против кори.

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на отсутствие вакцины от кори в детском саду № 8 «Солнышко». По словам одного из родителей, написавшего пост в городской группе «Типичный Ханты-Мансийск» в Telegram, детей в дошкольном учреждении не прививают с октября 2023 года. «В ХМАО участились вспышки кори, но в детском саду 8, „Солнышко“, Ханты-Мансийск, до сих пор нет вакцины. С октября 2023 детей привить не могут», — сообщил родитель. При этом в дошкольном учреждении журналисту агентства рассказали, что в курсе жалобы, однако от дальнейших комментариев отказались. Журналист агентства направил запрос в пресс-службу депздрава ХМАО, чтобы уточнить наличие вакцины в детском саду «Солнышко». На момент публикации материала ответ не поступил. В Окружной клинической больнице корреспонденту пояснили, что вакцинирование дошкольников проводится в детской поликлинике по адресу: ул. Калинина, 40. Однако вакцинация групп детей проводится также в школах и детсадах. Ранее URA.RU писало о том, что все школы Нижневартовска переходят на дистанционное обучение до 21 января из-за превышения эпидпорога по кори, ОРВИ и гриппу среди детей. В связи с высоким уровнем заболеваемости по региону, в ближайшее время в ХМАО поступит 5480 доз вакцины против кори.