Мужчине грозит до 15 лет лишения сободы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 33-летний сторож в ночь на 1 января после конфликта до смерти забил 67-летнюю знакомую. Труп женщины он спрятал в отапливаемой теплице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«По версии следствия, мужчина, распивая алкогольные напитки, поссорился с женщиной и стал избивать ее. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Затем труп женщины он спрятал в отапливаемой теплицы и ушел спать», — говорится в сообщении ведомства.

Тело погибшей нашел хозяин дома. Он же и вызвал силовиков. Следователи предъявили обвинение подозреваемому. Ему грозит до 15 лет лишение свободы.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи (в 2007 и 2013 годах) и грабеж. Из мест лишения свободы он вышел в августе 2023-го, добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Подозреваемого задержали оперуполномоченные уголовного розыска ОП-10 УМВД Екатеринбурга. В частном доме мужчина работал разнорабочим и сторожем. По предварительным данным, жертвой охранника стала женщина без определенного места жительства и работы. Следователи и сыщики выяснят, что не поделили собутыльники. В ходе судмедэкспертизы специалисты обнаружили на теле погибшей черепно-мозговую травму и перелом ребер. Обвиняемый находится под стражей», — отметил Горелых.

Теплица, где нашли труп женщины Фото: предоставлено СКР по Свердловской области