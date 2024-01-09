Момент жесткой аварии с тремя грузовиками в Богдановиче попал на видео

09 января 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

В результате ДТП пострадал один человек (Архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В telegram-канале «ГИБДД Свердловской области» появилось видео с места аварии в Богдановиче, где столкнулись три грузовика. ДТП произошло на улице Пионерская. «68-летний водитель Газели при повороте налево в запрещенном для этого месте и перед близко идущим транспортом, создал помеху и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем „Мерседес“, под управлением 49-летнего водителя, после удара автомобиль Газель отбросило на попутно движущийся автомобиль „Ивеко“, под управлением 49-летнего водителя», — говорится в сообщении ведомства. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Газель. «С полученными травмами был доставлен каретой скорой помощи в приемный покой Богдановичской ЦРБ, где госпитализирован в хирургическое отделение», — отметили в ГИБДД Свердловской области. Госавтоинспекция призывает водителей при совершении маневров быть предельно внимательными, не совершать опасные перестроения, повороты в запрещенных для этого местах. Днем 6 января в telegram-канале «Синие Камни Екатеринбург» появилось видео с места аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень, в которой погиб человек. Тогда водитель автомобиля «Хайма» при совершении обгона допустил занос ТС, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем МАЗ с прицепом.

В telegram-канале «ГИБДД Свердловской области» появилось видео с места аварии в Богдановиче, где столкнулись три грузовика. ДТП произошло на улице Пионерская. «68-летний водитель Газели при повороте налево в запрещенном для этого месте и перед близко идущим транспортом, создал помеху и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем „Мерседес“, под управлением 49-летнего водителя, после удара автомобиль Газель отбросило на попутно движущийся автомобиль „Ивеко“, под управлением 49-летнего водителя», — говорится в сообщении ведомства. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Газель. «С полученными травмами был доставлен каретой скорой помощи в приемный покой Богдановичской ЦРБ, где госпитализирован в хирургическое отделение», — отметили в ГИБДД Свердловской области. Госавтоинспекция призывает водителей при совершении маневров быть предельно внимательными, не совершать опасные перестроения, повороты в запрещенных для этого местах. Днем 6 января в telegram-канале «Синие Камни Екатеринбург» появилось видео с места аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень, в которой погиб человек. Тогда водитель автомобиля «Хайма» при совершении обгона допустил занос ТС, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем МАЗ с прицепом.