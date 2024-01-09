Момент жесткой аварии с тремя грузовиками в Богдановиче попал на видео

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В результате ДТП пострадал один человек (Архивное фото) Фото:

В telegram-канале «ГИБДД Свердловской области» появилось видео с места аварии в Богдановиче, где столкнулись три грузовика. ДТП произошло на улице Пионерская.

«68-летний водитель Газели при повороте налево в запрещенном для этого месте и перед близко идущим транспортом, создал помеху и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем „Мерседес“, под управлением 49-летнего водителя, после удара автомобиль Газель отбросило на попутно движущийся автомобиль „Ивеко“, под управлением 49-летнего водителя», — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Газель. «С полученными травмами был доставлен каретой скорой помощи в приемный покой Богдановичской ЦРБ, где госпитализирован в хирургическое отделение», — отметили в ГИБДД Свердловской области.

Госавтоинспекция призывает водителей при совершении маневров быть предельно внимательными, не совершать опасные перестроения, повороты в запрещенных для этого местах.

Днем 6 января в telegram-канале «Синие Камни Екатеринбург» появилось видео с места аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень, в которой погиб человек. Тогда водитель автомобиля «Хайма» при совершении обгона допустил занос ТС, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем МАЗ с прицепом.

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В telegram-канале «ГИБДД Свердловской области» появилось видео с места аварии в Богдановиче, где столкнулись три грузовика. ДТП произошло на улице Пионерская. «68-летний водитель Газели при повороте налево в запрещенном для этого месте и перед близко идущим транспортом, создал помеху и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем „Мерседес“, под управлением 49-летнего водителя, после удара автомобиль Газель отбросило на попутно движущийся автомобиль „Ивеко“, под управлением 49-летнего водителя», — говорится в сообщении ведомства. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Газель. «С полученными травмами был доставлен каретой скорой помощи в приемный покой Богдановичской ЦРБ, где госпитализирован в хирургическое отделение», — отметили в ГИБДД Свердловской области. Госавтоинспекция призывает водителей при совершении маневров быть предельно внимательными, не совершать опасные перестроения, повороты в запрещенных для этого местах. Днем 6 января в telegram-канале «Синие Камни Екатеринбург» появилось видео с места аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень, в которой погиб человек. Тогда водитель автомобиля «Хайма» при совершении обгона допустил занос ТС, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем МАЗ с прицепом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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