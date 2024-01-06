06 января 2024

Появилось видео с места смертельной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии на трассе погиб человек
В аварии на трассе погиб человек Фото:

В telegram-канале «Синие Камни Екатеринбург» появилось видео с места аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень, в которой погиб человек. Пострадавшему в ДТП свердловчанину оказывают помощь медики, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Днем 6 января на 41 км трассы «Екатеринбург-Тюмень» произошла авария с участием автомобилей МАЗ и «Хайма». Водитель автомобиля «Хайма» при совершении обгона допустил занос ТС, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем МАЗ с прицепом.

В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы.

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В telegram-канале «Синие Камни Екатеринбург» появилось видео с места аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень, в которой погиб человек. Пострадавшему в ДТП свердловчанину оказывают помощь медики, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Днем 6 января на 41 км трассы «Екатеринбург-Тюмень» произошла авария с участием автомобилей МАЗ и «Хайма». Водитель автомобиля «Хайма» при совершении обгона допустил занос ТС, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем МАЗ с прицепом. В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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