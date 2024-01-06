Появилось видео с места смертельной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень

В аварии на трассе погиб человек
В telegram-канале «Синие Камни Екатеринбург» появилось видео с места аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень, в которой погиб человек. Пострадавшему в ДТП свердловчанину оказывают помощь медики, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Днем 6 января на 41 км трассы «Екатеринбург-Тюмень» произошла авария с участием автомобилей МАЗ и «Хайма». Водитель автомобиля «Хайма» при совершении обгона допустил занос ТС, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем МАЗ с прицепом.
В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы.
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