Критиковавшая Залужного депутат Безуглая заявила о выходе из «Слуги народа»

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Официальный сайт президента Украины, верховная рада
Скандальный депутат Верховной Рады уходит из партии Фото:

На Украине депутат Марьяна Безуглая, критиковавшая главкома ВСУ Валерия Залужного, заявила о выходе из пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом она рассказала в соцсети.

«Я написала заявление на выход из фракции и партии «Слуга народа», — уточнила Безуглая в посте. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за снятие Безуглой с должности замглавы. Ее планируют также отозвать с поста главы подкомитета по вопросам разведки.

Ранее Безуглая заявила, что отказывается извиняться за нападки на Залужного. По словам депутата, она не считает ошибкой свой призыв к его отставке. Также Безуглая опровергла версию о том, что согласовывала свои заявления в офисе президента и делала их в интересах президента Украины Владимира Зеленского.

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На Украине депутат Марьяна Безуглая, критиковавшая главкома ВСУ Валерия Залужного, заявила о выходе из пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом она рассказала в соцсети. «Я написала заявление на выход из фракции и партии «Слуга народа», — уточнила Безуглая в посте. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за снятие Безуглой с должности замглавы. Ее планируют также отозвать с поста главы подкомитета по вопросам разведки. Ранее Безуглая заявила, что отказывается извиняться за нападки на Залужного. По словам депутата, она не считает ошибкой свой призыв к его отставке. Также Безуглая опровергла версию о том, что согласовывала свои заявления в офисе президента и делала их в интересах президента Украины Владимира Зеленского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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