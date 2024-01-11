Критиковавшая Залужного депутат Безуглая заявила о выходе из «Слуги народа»

11 января 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

Скандальный депутат Верховной Рады уходит из партии Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине депутат Марьяна Безуглая, критиковавшая главкома ВСУ Валерия Залужного, заявила о выходе из пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом она рассказала в соцсети. «Я написала заявление на выход из фракции и партии «Слуга народа», — уточнила Безуглая в посте. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за снятие Безуглой с должности замглавы. Ее планируют также отозвать с поста главы подкомитета по вопросам разведки. Ранее Безуглая заявила, что отказывается извиняться за нападки на Залужного. По словам депутата, она не считает ошибкой свой призыв к его отставке. Также Безуглая опровергла версию о том, что согласовывала свои заявления в офисе президента и делала их в интересах президента Украины Владимира Зеленского.

На Украине депутат Марьяна Безуглая, критиковавшая главкома ВСУ Валерия Залужного, заявила о выходе из пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом она рассказала в соцсети. «Я написала заявление на выход из фракции и партии «Слуга народа», — уточнила Безуглая в посте. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за снятие Безуглой с должности замглавы. Ее планируют также отозвать с поста главы подкомитета по вопросам разведки. Ранее Безуглая заявила, что отказывается извиняться за нападки на Залужного. По словам депутата, она не считает ошибкой свой призыв к его отставке. Также Безуглая опровергла версию о том, что согласовывала свои заявления в офисе президента и делала их в интересах президента Украины Владимира Зеленского.