Глава депстроя ХМАО сообщил о восстановлении теплоснабжения в Березово

12 января 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Директор депстроя ХМАО Матвей Каров сообщил о ликвидации коммунального ЧП Фото: Константин Щербина © URA.RU Директор департамента строительства ХМАО Матвей Каров сообщил о стабилизации ситуации в Березово, где девять домов и медучреждение остались без тепла. Чиновник лично отправился в поселок с подчиненными, чтобы контролировать ситуацию. Сообщение опубликовал официальный telegram-канал ведомства. «Ситуация в Березово стабилизирована. К 23 часам 11 января к постоянному теплоснабжению подключили восемь домов. По временному теплоснабжению был запитан дом по улице Первомайская, 26», — цитирует Карова источник. В течение ночи тепловики устраняли мелкие утечки во внутридомовых сетях. Начата замена радиаторов. «Специалистами была проведена ревизия практически всех квартир, куда удалось попасть, составляются акты повреждения мебели, и необходимых материалов для выполения ремонтов, чтобы в последующем восстановить квартиры», — сообщает глава депстроя. Эксперты назвали вероятную причину ЧП. По предварительным данным, это была длительная, более суток, утечка теплоносителя в одной из пустующих квартир на Ленина, 48. В результате система разгерметизировалась, что и привело к технологическому сбою. Сейчас теплоснабжение в домах восстановлено. Утром жители сообщали о Ранее URA.RU писало, что власти Березовского района сообщили об устранении ЧП еще днем 11 января. Однако, по данным источника, на тот момент отопление отсутствовало в трех из девяти домов поселка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента строительства ХМАО Матвей Каров сообщил о стабилизации ситуации в Березово, где девять домов и медучреждение остались без тепла. Чиновник лично отправился в поселок с подчиненными, чтобы контролировать ситуацию. Сообщение опубликовал официальный telegram-канал ведомства. «Ситуация в Березово стабилизирована. К 23 часам 11 января к постоянному теплоснабжению подключили восемь домов. По временному теплоснабжению был запитан дом по улице Первомайская, 26», — цитирует Карова источник. В течение ночи тепловики устраняли мелкие утечки во внутридомовых сетях. Начата замена радиаторов. «Специалистами была проведена ревизия практически всех квартир, куда удалось попасть, составляются акты повреждения мебели, и необходимых материалов для выполения ремонтов, чтобы в последующем восстановить квартиры», — сообщает глава депстроя. Эксперты назвали вероятную причину ЧП. По предварительным данным, это была длительная, более суток, утечка теплоносителя в одной из пустующих квартир на Ленина, 48. В результате система разгерметизировалась, что и привело к технологическому сбою. Сейчас теплоснабжение в домах восстановлено. Утром жители сообщали о Ранее URA.RU писало, что власти Березовского района сообщили об устранении ЧП еще днем 11 января. Однако, по данным источника, на тот момент отопление отсутствовало в трех из девяти домов поселка.