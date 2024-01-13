13 января 2024

Райдер: Пентагон остается обезглавлен из-за болезни Ллойда Остина

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, Ллойд Остин,  stock
Ллойд Остин (слева на фото) остается в больнице на неопределенный срок Фото:

Пентагон продолжит работу без министра обороны Ллойда Остина, так как неизвестна дата выписки главы ведомства из больницы. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.

«Госсекретарь по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. <…> На данный момент у нас нет конкретной даты выписки министра Остина, но мы продолжим ежедневно информировать общественность по данному вопросу», — говорится в пресс-релизе Патрика Райдера, посвященного состоянию здоровья главы Пентагона.

По заявлению пресс-секретаря минобороны США, Остин ежедневно отслеживает работу ведомства по всему миру. По линии безопасной связи он взаимодействует с остальными руководителями Пентагона.

Остин попал в скандальную историю после того, как не сообщил в Белый дом о своей госпитализации, напоминает RT. В конце декабря он перенес операцию из-за рака простаты. По мнению американских политиков, министерство обороны осталось без фактического руководителя. В то же время издание информировало, что атаку Пентагона по хуситам Остин Ллойд контролировал из больницы.

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Пентагон продолжит работу без министра обороны Ллойда Остина, так как неизвестна дата выписки главы ведомства из больницы. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. «Госсекретарь по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. <…> На данный момент у нас нет конкретной даты выписки министра Остина, но мы продолжим ежедневно информировать общественность по данному вопросу», — говорится в пресс-релизе Патрика Райдера, посвященного состоянию здоровья главы Пентагона. По заявлению пресс-секретаря минобороны США, Остин ежедневно отслеживает работу ведомства по всему миру. По линии безопасной связи он взаимодействует с остальными руководителями Пентагона. Остин попал в скандальную историю после того, как не сообщил в Белый дом о своей госпитализации, напоминает RT. В конце декабря он перенес операцию из-за рака простаты. По мнению американских политиков, министерство обороны осталось без фактического руководителя. В то же время издание информировало, что атаку Пентагона по хуситам Остин Ллойд контролировал из больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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