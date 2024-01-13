Райдер: Пентагон остается обезглавлен из-за болезни Ллойда Остина

13 января 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин (слева на фото) остается в больнице на неопределенный срок Фото: Официальный сайт президента Украины Пентагон продолжит работу без министра обороны Ллойда Остина, так как неизвестна дата выписки главы ведомства из больницы. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. «Госсекретарь по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. <…> На данный момент у нас нет конкретной даты выписки министра Остина, но мы продолжим ежедневно информировать общественность по данному вопросу», — говорится в пресс-релизе Патрика Райдера, посвященного состоянию здоровья главы Пентагона. По заявлению пресс-секретаря минобороны США, Остин ежедневно отслеживает работу ведомства по всему миру. По линии безопасной связи он взаимодействует с остальными руководителями Пентагона. Остин попал в скандальную историю после того, как не сообщил в Белый дом о своей госпитализации, напоминает RT. В конце декабря он перенес операцию из-за рака простаты. По мнению американских политиков, министерство обороны осталось без фактического руководителя. В то же время издание информировало, что атаку Пентагона по хуситам Остин Ллойд контролировал из больницы.

Пентагон продолжит работу без министра обороны Ллойда Остина, так как неизвестна дата выписки главы ведомства из больницы. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. «Госсекретарь по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. <…> На данный момент у нас нет конкретной даты выписки министра Остина, но мы продолжим ежедневно информировать общественность по данному вопросу», — говорится в пресс-релизе Патрика Райдера, посвященного состоянию здоровья главы Пентагона. По заявлению пресс-секретаря минобороны США, Остин ежедневно отслеживает работу ведомства по всему миру. По линии безопасной связи он взаимодействует с остальными руководителями Пентагона. Остин попал в скандальную историю после того, как не сообщил в Белый дом о своей госпитализации, напоминает RT. В конце декабря он перенес операцию из-за рака простаты. По мнению американских политиков, министерство обороны осталось без фактического руководителя. В то же время издание информировало, что атаку Пентагона по хуситам Остин Ллойд контролировал из больницы.