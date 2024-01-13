В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции задержали и лишили водительских прав инструктора автошколы, которая, будучи пьяной, передвигалась за рулем автомобиля Hyundai. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«В ночь на 14 января внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль Hyundai с цветографическими рисунками и включенным фонарем одной из автошкол города. Машиной управляла 26-летняя женщина, у которой имелись явные признаки опьянения», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ходе освидетельствования опьянение было подтверждено.
Сотрудники ДПС составили административный материал за пьяную езду. Автомобиль задержан и помещен на штрафстоянку. «Женщину в ближайшее время ждет суд», — пояснили в ведомстве.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.