13 января 2024

Тагильские инспекторы задержали пьяного инструктора автошколы за рулем иномарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские составили административный протокол за пьяную езду Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции задержали и лишили водительских прав инструктора автошколы, которая, будучи пьяной, передвигалась за рулем автомобиля Hyundai. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«В ночь на 14 января внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль Hyundai с цветографическими рисунками и включенным фонарем одной из автошкол города. Машиной управляла 26-летняя женщина, у которой имелись явные признаки опьянения», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ходе освидетельствования опьянение было подтверждено.

Сотрудники ДПС составили административный материал за пьяную езду. Автомобиль задержан и помещен на штрафстоянку. «Женщину в ближайшее время ждет суд», — пояснили в ведомстве.

Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции задержали и лишили водительских прав инструктора автошколы, которая, будучи пьяной, передвигалась за рулем автомобиля Hyundai. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «В ночь на 14 января внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль Hyundai с цветографическими рисунками и включенным фонарем одной из автошкол города. Машиной управляла 26-летняя женщина, у которой имелись явные признаки опьянения», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ходе освидетельствования опьянение было подтверждено. Сотрудники ДПС составили административный материал за пьяную езду. Автомобиль задержан и помещен на штрафстоянку. «Женщину в ближайшее время ждет суд», — пояснили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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