Из-за коммунальной аварии в Сургуте один из домов остался без холодной воды
В Сургуте произошла авария на трубопроводе холодного водоснабжения. Для проведения аварийно-восстановительных работ отключена вода в доме на проспекте Ленина, 33. Об этом сообщили в мэрии города.
«На проспекте Ленина, 33 произошел отказ на трубопроводе холодного водоснабжения. <…> Временно отключена холодная вода в доме», — написано в telegram-канале ведомства.
Обеспечение питьевой водой для жителей дома организовано на центральном тепловом пункте номер 77. Он расположен во дворе.
Также из-за аварии была залита придомовая территория. Сейчас улицу очищают от воды и льда.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.