13 января 2024

Дом в Сургуте остался без холодной воды из-за коммунальной аварии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за коммунальной аварии в Сургуте один из домов остался без холодной воды Фото:

В Сургуте произошла авария на трубопроводе холодного водоснабжения. Для проведения аварийно-восстановительных работ отключена вода в доме на проспекте Ленина, 33. Об этом сообщили в мэрии города.

«На проспекте Ленина, 33 произошел отказ на трубопроводе холодного водоснабжения. <…> Временно отключена холодная вода в доме», — написано в telegram-канале ведомства.

Обеспечение питьевой водой для жителей дома организовано на центральном тепловом пункте номер 77. Он расположен во дворе.

Также из-за аварии была залита придомовая территория. Сейчас улицу очищают от воды и льда.

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В Сургуте произошла авария на трубопроводе холодного водоснабжения. Для проведения аварийно-восстановительных работ отключена вода в доме на проспекте Ленина, 33. Об этом сообщили в мэрии города. «На проспекте Ленина, 33 произошел отказ на трубопроводе холодного водоснабжения. <…> Временно отключена холодная вода в доме», — написано в telegram-канале ведомства. Обеспечение питьевой водой для жителей дома организовано на центральном тепловом пункте номер 77. Он расположен во дворе. Также из-за аварии была залита придомовая территория. Сейчас улицу очищают от воды и льда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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