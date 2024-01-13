В ДТП на ЕКАД пострадала 14-летняя девочка

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) водитель легковушки Lada уходил от ДТП, но допустил наезд на препятствие, из-за чего пострадал сам автомобилист и 14-летняя пассажирка. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«На 45 километре ЕКАД сотрудники водитель Lada Granta, уходя от столкновения с выехавшим ему навстречу автомобилем, вывернул руль вправо, вследствие чего допустил наезд на препятствие. В результате ДТП травмирован водитель и его пассажир, девочка 14 лет», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В настоящий момент медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку по факту происшествия. «На холодном и заснеженном покрытии автомобиль склонен к скольжению, поэтому необходимо выбирать пониженную скорость до подконтрольных значений», — напомнили автомобилистам в ведомстве.
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