13 января 2024

В ДТП на ЕКАД пострадала 14-летняя девочка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобильная парковка. Курган, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима, холод, гаи
По факту аварии начата проверка Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) водитель легковушки Lada уходил от ДТП, но допустил наезд на препятствие, из-за чего пострадал сам автомобилист и 14-летняя пассажирка. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«На 45 километре ЕКАД сотрудники водитель Lada Granta, уходя от столкновения с выехавшим ему навстречу автомобилем, вывернул руль вправо, вследствие чего допустил наезд на препятствие. В результате ДТП травмирован водитель и его пассажир, девочка 14 лет», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В настоящий момент медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку по факту происшествия. «На холодном и заснеженном покрытии автомобиль склонен к скольжению, поэтому необходимо выбирать пониженную скорость до подконтрольных значений», — напомнили автомобилистам в ведомстве.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) водитель легковушки Lada уходил от ДТП, но допустил наезд на препятствие, из-за чего пострадал сам автомобилист и 14-летняя пассажирка. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 45 километре ЕКАД сотрудники водитель Lada Granta, уходя от столкновения с выехавшим ему навстречу автомобилем, вывернул руль вправо, вследствие чего допустил наезд на препятствие. В результате ДТП травмирован водитель и его пассажир, девочка 14 лет», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В настоящий момент медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку по факту происшествия. «На холодном и заснеженном покрытии автомобиль склонен к скольжению, поэтому необходимо выбирать пониженную скорость до подконтрольных значений», — напомнили автомобилистам в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...