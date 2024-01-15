Кириенко запустил реформу местного самоуправления в России

15 января 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко отметил, что местное самоуправление должно совершенствоваться с каждым днем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил на форуме «Малая Родина — сила России». Как отметили его участники, проведение мероприятия стало новым этапом в развитии местного самоуправления в России. «Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», — заявил Сергей Кириенко. Его слова передает пресс-служба форума. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил важность мероприятия. Он уверен, что после дискуссий произойдет немало изменений. По словам Никитина, муниципальная власть является самой близкой к людям. Ведь именно она исполняет поручения президента России. «Спасибо президенту [РФ Владимиру Путину] за проведение этого форума и за ту повестку, которая здесь обсуждается. Я думаю, немало изменений произойдет по итогам дискуссий, которые сегодня были на площадке. Безусловно, какие-то вещи мы тоже будем использовать в своей работе», — заявил Никитин. Главное, чтобы после обсуждения главы муниципалитетов были готовы к изменениям. Они должны слушать людей, рассказал глава города Невинномысска, Герой Российской Федерации Михаил Миненков. По его словам, сейчас в России налаживается правильная вертикаль власти. Также участники панельной дискуссии также обсудили вопросы развития человеческого потенциала и профессионального совершенствования муниципальных управленческих команд. Форум «Малая родина — сила России» открылся на выставке «Россия» на ВДНХ. Он проходит с 15 по 16 января. Его цель — объединение муниципального сообщества страны на основе единых ценностей служения обществу и государству. В Москву на мероприятие съехались главы многих муниципалитетов, в том числе ЯНАО и Тюмени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил на форуме «Малая Родина — сила России». Как отметили его участники, проведение мероприятия стало новым этапом в развитии местного самоуправления в России. «Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», — заявил Сергей Кириенко. Его слова передает пресс-служба форума. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил важность мероприятия. Он уверен, что после дискуссий произойдет немало изменений. По словам Никитина, муниципальная власть является самой близкой к людям. Ведь именно она исполняет поручения президента России. «Спасибо президенту [РФ Владимиру Путину] за проведение этого форума и за ту повестку, которая здесь обсуждается. Я думаю, немало изменений произойдет по итогам дискуссий, которые сегодня были на площадке. Безусловно, какие-то вещи мы тоже будем использовать в своей работе», — заявил Никитин. Главное, чтобы после обсуждения главы муниципалитетов были готовы к изменениям. Они должны слушать людей, рассказал глава города Невинномысска, Герой Российской Федерации Михаил Миненков. По его словам, сейчас в России налаживается правильная вертикаль власти. Также участники панельной дискуссии также обсудили вопросы развития человеческого потенциала и профессионального совершенствования муниципальных управленческих команд. Форум «Малая родина — сила России» открылся на выставке «Россия» на ВДНХ. Он проходит с 15 по 16 января. Его цель — объединение муниципального сообщества страны на основе единых ценностей служения обществу и государству. В Москву на мероприятие съехались главы многих муниципалитетов, в том числе ЯНАО и Тюмени.