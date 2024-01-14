Политики ХМАО повышают охваты в соцсетях, превратив их в кулинарные блоги. Фото

15 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Рецепт солянки мэра Белоярского увидели 10 тысяч человек Фото: Александр Елизаров © URA.RU Политики ХМАО повышают охваты в соцсетях, превратив их в кулинарные блоги. Депутат Анатолий Криста из Нижневартовска опубликовал рецепт импортозамещенного хамона, а глава Белоярского Сергей Маненков каждые выходные радует подписчиков фуд-контентом. Журналисты URA.RU обратили внимание, что число просмотров кулинарных постов в среднем выше, чем у обычных отчетов. «Начинающий депутат-блогер Анатолий Криста опубликовал рецепт хамона. Коммунист засолил 15-килограммовую свиную ногу и оставил ее вялиться на год. Опытный фудблогер — мэр Белоярского района Маненков — уже несколько лет каждые выходные удивляет подписчиков лазаньей или солянкой из оленины. При этом он старается использовать местные продукты, которые даже добывает сам: ловит щук в проруби, ходит в тайгу по грибы или выращивает укроп на грядке», — отмечают журналисты. В среднем, число просмотров кулинарных постов в блогах политиков несколько раз выше, чем у обычных отчетов. Подписчиков на странице Кристы немного, и обычная новость набирает от 100-200 просмотров. Видеорецепт хамона суммарно заинтересовал полтысячи человек. Политик отметил, что после публикации число подписчиков выросло. Стандартный деловой пост о городском мероприятии в Белоярском на странице градоначальника набирает порядка 5 тысяч просмотров. Большинство кулинарных видео — от 10 до 20. «Кулинарные блоги регулярно приносят новых подписчиков. Вот видео про солянку за сутки набрало 10 тысяч человек. Рекорд был — 22 тысячи именно по рецептам. В целом, у меня блог постоянно растет. Но самым просматриваем видео было все же не кулинарное, а патриотическое — как мы провожали на СВО наших ребят. Его просмотрели 135 тысяч человек», — поделился градоначальник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политики ХМАО повышают охваты в соцсетях, превратив их в кулинарные блоги. Депутат Анатолий Криста из Нижневартовска опубликовал рецепт импортозамещенного хамона, а глава Белоярского Сергей Маненков каждые выходные радует подписчиков фуд-контентом. Журналисты URA.RU обратили внимание, что число просмотров кулинарных постов в среднем выше, чем у обычных отчетов. «Начинающий депутат-блогер Анатолий Криста опубликовал рецепт хамона. Коммунист засолил 15-килограммовую свиную ногу и оставил ее вялиться на год. Опытный фудблогер — мэр Белоярского района Маненков — уже несколько лет каждые выходные удивляет подписчиков лазаньей или солянкой из оленины. При этом он старается использовать местные продукты, которые даже добывает сам: ловит щук в проруби, ходит в тайгу по грибы или выращивает укроп на грядке», — отмечают журналисты. В среднем, число просмотров кулинарных постов в блогах политиков несколько раз выше, чем у обычных отчетов. Подписчиков на странице Кристы немного, и обычная новость набирает от 100-200 просмотров. Видеорецепт хамона суммарно заинтересовал полтысячи человек. Политик отметил, что после публикации число подписчиков выросло. Стандартный деловой пост о городском мероприятии в Белоярском на странице градоначальника набирает порядка 5 тысяч просмотров. Большинство кулинарных видео — от 10 до 20. «Кулинарные блоги регулярно приносят новых подписчиков. Вот видео про солянку за сутки набрало 10 тысяч человек. Рекорд был — 22 тысячи именно по рецептам. В целом, у меня блог постоянно растет. Но самым просматриваем видео было все же не кулинарное, а патриотическое — как мы провожали на СВО наших ребят. Его просмотрели 135 тысяч человек», — поделился градоначальник.