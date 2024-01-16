Власти ХМАО представили проект исправительной колонии нового типа

В Югре представили проект исправительного учреждения на 1800 мест Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Югры анонсировали проект объединенного исправительного учреждения нового типа на 1800 мест. В здании будет расположен следственный изолятор, исправительные колонии общего и строгого режима, а также колония-поселение. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства ХМАО.

«В октябре 2023 года было разработано и утверждено задание на проектирование учреждения объединенного типа на 1800 мест. Это будет учреждение на земельном участке площадью 46 га, где расположатся: следственный изолятор, исправительная колония общего режима, исправительная колония строгого режима и колония-поселение», — сообщается в публикации. На данный момент модель учреждения разработана.

В едином учреждении УФСИН планируется создать условия для работы госорганов и общественных организаций. Разработанная модель позволит улучшить условия содержания и труда осужденных, а также обеспечить необходимый уровень медицины в учреждении. Разработчики предлагают автоматизировать пропускную систему в здании и использовать искусственный интеллект при осуществлении видеонаблюдения.