Власти ХМАО представили проект исправительной колонии нового типа

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
В Югре представили проект исправительного учреждения на 1800 мест Фото:

Власти Югры анонсировали проект объединенного исправительного учреждения нового типа на 1800 мест. В здании будет расположен следственный изолятор, исправительные колонии общего и строгого режима, а также колония-поселение. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства ХМАО.

«В октябре 2023 года было разработано и утверждено задание на проектирование учреждения объединенного типа на 1800 мест. Это будет учреждение на земельном участке площадью 46 га, где расположатся: следственный изолятор, исправительная колония общего режима, исправительная колония строгого режима и колония-поселение», — сообщается в публикации. На данный момент модель учреждения разработана.

В едином учреждении УФСИН планируется создать условия для работы госорганов и общественных организаций. Разработанная модель позволит улучшить условия содержания и труда осужденных, а также обеспечить необходимый уровень медицины в учреждении. Разработчики предлагают автоматизировать пропускную систему в здании и использовать искусственный интеллект при осуществлении видеонаблюдения.

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Власти Югры анонсировали проект объединенного исправительного учреждения нового типа на 1800 мест. В здании будет расположен следственный изолятор, исправительные колонии общего и строгого режима, а также колония-поселение. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства ХМАО. «В октябре 2023 года было разработано и утверждено задание на проектирование учреждения объединенного типа на 1800 мест. Это будет учреждение на земельном участке площадью 46 га, где расположатся: следственный изолятор, исправительная колония общего режима, исправительная колония строгого режима и колония-поселение», — сообщается в публикации. На данный момент модель учреждения разработана. В едином учреждении УФСИН планируется создать условия для работы госорганов и общественных организаций. Разработанная модель позволит улучшить условия содержания и труда осужденных, а также обеспечить необходимый уровень медицины в учреждении. Разработчики предлагают автоматизировать пропускную систему в здании и использовать искусственный интеллект при осуществлении видеонаблюдения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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