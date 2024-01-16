Прокуратура ХМАО накажет нефтяников за загрязнение почвы

Природоохранная прокуратура ХМАО выявила загрязнение земли на территории Восточно-Вуемского участка в Нефтеюганском районе. Причиной стали многочисленные порывы трубопровода компании ООО «Соровскнефть», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Вследствие загрязнения почвам, как объектам охраны окружающей среды, причинен ущерб в размере более 2,2 млн рублей. По данному факту прокуратура направила материалы проверки в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ «порча земли». Расследование на контроле прокуратуры.
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