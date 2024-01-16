16 января 2024

Прокуратура ХМАО накажет нефтяников за загрязнение почвы

В ХМАО возбуждено уголовное дело на нефтяную компанию за загрязнение земли
© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефтепродуктов. Аша. Челябинская область, катастрофа, экология, разлив нефти, нефтепродукты
Из-за загрязнения почвы нанесен ущерб природе на 2,2 млн рублей Фото:

Природоохранная прокуратура ХМАО выявила загрязнение земли на территории Восточно-Вуемского участка в Нефтеюганском районе. Причиной стали многочисленные порывы трубопровода компании ООО «Соровскнефть», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Вследствие загрязнения почвам, как объектам охраны окружающей среды, причинен ущерб в размере более 2,2 млн рублей. По данному факту прокуратура направила материалы проверки в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ «порча земли». Расследование на контроле прокуратуры.

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Природоохранная прокуратура ХМАО выявила загрязнение земли на территории Восточно-Вуемского участка в Нефтеюганском районе. Причиной стали многочисленные порывы трубопровода компании ООО «Соровскнефть», сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Вследствие загрязнения почвам, как объектам охраны окружающей среды, причинен ущерб в размере более 2,2 млн рублей. По данному факту прокуратура направила материалы проверки в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ «порча земли». Расследование на контроле прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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