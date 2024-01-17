ОНФ ХМАО помог пенсионерке, которая жаловалась Путину на прямой линии

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После вмешательства активистов решилась проблема с отоплением Фото:

Жительница Нягани осталась без горячей воды и отопления в морозы. За помощью она обращалась даже к президенту России Владимиру Путину, ситуация разрешилась после вмешательства активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в регионе, сообщил они на своей странице в соцсети «Вконтакте»

«Из-за ликвидации котельной жителям п. Западный (Нягань — прим. URA.RU) установили индивидуальные газовые котлы. Но подключение воды, необходимой для подпитки газовых котлов, так и не произошло. В результате чего в морозные дни происходило аварийное отключение котла из-за падения давления», — сообщил ОНФ.

Активисты обратились в няганскую ресурсоснабжающую компанию и оперативно решили проблему. Сейчас у пенсионерки есть и отопление, и вода.

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Жительница Нягани осталась без горячей воды и отопления в морозы. За помощью она обращалась даже к президенту России Владимиру Путину, ситуация разрешилась после вмешательства активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в регионе, сообщил они на своей странице в соцсети «Вконтакте» «Из-за ликвидации котельной жителям п. Западный (Нягань — прим. URA.RU) установили индивидуальные газовые котлы. Но подключение воды, необходимой для подпитки газовых котлов, так и не произошло. В результате чего в морозные дни происходило аварийное отключение котла из-за падения давления», — сообщил ОНФ. Активисты обратились в няганскую ресурсоснабжающую компанию и оперативно решили проблему. Сейчас у пенсионерки есть и отопление, и вода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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