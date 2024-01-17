ОНФ ХМАО помог пенсионерке, которая жаловалась Путину на прямой линии

После вмешательства активистов решилась проблема с отоплением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Нягани осталась без горячей воды и отопления в морозы. За помощью она обращалась даже к президенту России Владимиру Путину, ситуация разрешилась после вмешательства активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в регионе, сообщил они на своей странице в соцсети «Вконтакте»

«Из-за ликвидации котельной жителям п. Западный (Нягань — прим. URA.RU) установили индивидуальные газовые котлы. Но подключение воды, необходимой для подпитки газовых котлов, так и не произошло. В результате чего в морозные дни происходило аварийное отключение котла из-за падения давления», — сообщил ОНФ.

Активисты обратились в няганскую ресурсоснабжающую компанию и оперативно решили проблему. Сейчас у пенсионерки есть и отопление, и вода.