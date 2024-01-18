18 января 2024

Суд отправил в колонию свердловчанина, который расправился с курьером. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, татуировки, суд, правоохранительные органы, наручники
Рустам Морозовский отправился в колонию (архивное фото) Фото:

Свердловский областной суд отправил в колонию 40-летнего Рустама Морозовского, который жестоко расправился с наркокурьером. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Путем частичного сложения Морозовский получил 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года», — пояснили в облсуде. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.

По версии следствия, в декабре 2022 года Морозовский договорился с мужчиной о покупке наркотиков. На встречу осужденный пришел вооруженным твердым предметом. Он решил отобрать наркотики силой и стал избивать курьера. Тот скончался на месте от полученных травм. Морозовского обвинили в разбое, хищении, причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил URA.RU, что в ходе расследования была проведена судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и товароведческая судебные экспертизы. Задержали Морозовского сотрудники следственно-оперативно группы, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков, похищение человека и кражу.

Рустам Морозовский прятал лицо от камер
Рустам Морозовский прятал лицо от камер
Фото:
Осужденный на следственном эксперименте
Осужденный на следственном эксперименте
Фото:
Мужчина уже был судим
Мужчина уже был судим
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский областной суд отправил в колонию 40-летнего Рустама Морозовского, который жестоко расправился с наркокурьером. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Путем частичного сложения Морозовский получил 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года», — пояснили в облсуде. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток. По версии следствия, в декабре 2022 года Морозовский договорился с мужчиной о покупке наркотиков. На встречу осужденный пришел вооруженным твердым предметом. Он решил отобрать наркотики силой и стал избивать курьера. Тот скончался на месте от полученных травм. Морозовского обвинили в разбое, хищении, причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил URA.RU, что в ходе расследования была проведена судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и товароведческая судебные экспертизы. Задержали Морозовского сотрудники следственно-оперативно группы, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков, похищение человека и кражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...