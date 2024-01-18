Суд отправил в колонию свердловчанина, который расправился с курьером. Фото

19 января 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Рустам Морозовский отправился в колонию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд отправил в колонию 40-летнего Рустама Морозовского, который жестоко расправился с наркокурьером. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Путем частичного сложения Морозовский получил 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года», — пояснили в облсуде. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток. По версии следствия, в декабре 2022 года Морозовский договорился с мужчиной о покупке наркотиков. На встречу осужденный пришел вооруженным твердым предметом. Он решил отобрать наркотики силой и стал избивать курьера. Тот скончался на месте от полученных травм. Морозовского обвинили в разбое, хищении, причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил URA.RU, что в ходе расследования была проведена судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и товароведческая судебные экспертизы. Задержали Морозовского сотрудники следственно-оперативно группы, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков, похищение человека и кражу. Рустам Морозовский прятал лицо от камер Фото: Свердловский областной суд Осужденный на следственном эксперименте Фото: СУ СК по Свердловской области Мужчина уже был судим Фото: СУ СК по Свердловской области

Свердловский областной суд отправил в колонию 40-летнего Рустама Морозовского, который жестоко расправился с наркокурьером. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Путем частичного сложения Морозовский получил 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года», — пояснили в облсуде. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток. По версии следствия, в декабре 2022 года Морозовский договорился с мужчиной о покупке наркотиков. На встречу осужденный пришел вооруженным твердым предметом. Он решил отобрать наркотики силой и стал избивать курьера. Тот скончался на месте от полученных травм. Морозовского обвинили в разбое, хищении, причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил URA.RU, что в ходе расследования была проведена судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и товароведческая судебные экспертизы. Задержали Морозовского сотрудники следственно-оперативно группы, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков, похищение человека и кражу.