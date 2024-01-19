Shot: ВСУ попытались атаковать Тамбовский пороховой завод

Беспилотник самолетного типа пытался атаковать Тамбовский пороховой завод
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский беспилотник попытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Дрон самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших и разрушений нет, но персонал все равно для безопасности эвакуировали», — говорится в посте канала. Речь идет про атаку по Тамбовскому пороховому заводу.
Завод является одним из крупнейших предприятий по производству пороха. Около 20% продукции идет на экспорт.
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