Shot: ВСУ попытались атаковать Тамбовский пороховой завод

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
Беспилотник самолетного типа пытался атаковать Тамбовский пороховой завод Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник попытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Дрон самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших и разрушений нет, но персонал все равно для безопасности эвакуировали», — говорится в посте канала. Речь идет про атаку по Тамбовскому пороховому заводу.

Завод является одним из крупнейших предприятий по производству пороха. Около 20% продукции идет на экспорт.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Дрон самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших и разрушений нет, но персонал все равно для безопасности эвакуировали», — говорится в посте канала. Речь идет про атаку по Тамбовскому пороховому заводу. Завод является одним из крупнейших предприятий по производству пороха. Около 20% продукции идет на экспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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