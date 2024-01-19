Shot: ВСУ попытались атаковать Тамбовский пороховой завод

19 января 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Беспилотник самолетного типа пытался атаковать Тамбовский пороховой завод Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский беспилотник попытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Дрон самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших и разрушений нет, но персонал все равно для безопасности эвакуировали», — говорится в посте канала. Речь идет про атаку по Тамбовскому пороховому заводу. Завод является одним из крупнейших предприятий по производству пороха. Около 20% продукции идет на экспорт.

Украинский беспилотник попытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Дрон самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших и разрушений нет, но персонал все равно для безопасности эвакуировали», — говорится в посте канала. Речь идет про атаку по Тамбовскому пороховому заводу. Завод является одним из крупнейших предприятий по производству пороха. Около 20% продукции идет на экспорт.