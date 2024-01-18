В Пермьстате раскрыли, какие продукты больше всего подешевели за год

В Пермском крае за 2023 год красная икра подешевели красная икра и греча

19 января 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Цены на морепродукты выросли, а на икру — нет Фото: Илья Московец © URA.RU В 2023 году в Пермском крае больше всего снизились цены на лососевую икру и гречу. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «С декабря 2022 года по декабрь 2023 года греча подешевела на 24%. Также стала меньше цена лососевой икры. Стоимость икры снизилась на 10%», — рассказал Белянин. Он добавил, что среди продовольственных товаров в 2023 году подешевели горох, фасоль, овсянка и перловка — на 10%. Также подешевели мука и макароны (на 4%), чай, кофе и какао (на 1,3%), масла и жиры (на 0,4%). Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае взлетели цены на яйца и бензин. Стоимость яиц выросла за год на 69%, а автомобильное топливо подорожало в среднем на 7%.

В 2023 году в Пермском крае больше всего снизились цены на лососевую икру и гречу. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «С декабря 2022 года по декабрь 2023 года греча подешевела на 24%. Также стала меньше цена лососевой икры. Стоимость икры снизилась на 10%», — рассказал Белянин. Он добавил, что среди продовольственных товаров в 2023 году подешевели горох, фасоль, овсянка и перловка — на 10%. Также подешевели мука и макароны (на 4%), чай, кофе и какао (на 1,3%), масла и жиры (на 0,4%). Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае взлетели цены на яйца и бензин. Стоимость яиц выросла за год на 69%, а автомобильное топливо подорожало в среднем на 7%.