В Пермьстате раскрыли, какие продукты больше всего подешевели за год

В 2023 году в Пермском крае больше всего снизились цены на лососевую икру и гречу. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин.
«С декабря 2022 года по декабрь 2023 года греча подешевела на 24%. Также стала меньше цена лососевой икры. Стоимость икры снизилась на 10%», — рассказал Белянин.
Он добавил, что среди продовольственных товаров в 2023 году подешевели горох, фасоль, овсянка и перловка — на 10%. Также подешевели мука и макароны (на 4%), чай, кофе и какао (на 1,3%), масла и жиры (на 0,4%).
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае взлетели цены на яйца и бензин. Стоимость яиц выросла за год на 69%, а автомобильное топливо подорожало в среднем на 7%.
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