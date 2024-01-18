18 января 2024

В Пермьстате раскрыли, какие продукты больше всего подешевели за год

В Пермском крае за 2023 год красная икра подешевели красная икра и греча
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль новогодних вкусов «Вся жизнь – икра». Екатеринбург, красная икра, деликатес, вся жизнь икра, закуска с икрой, хэндроллы
Цены на морепродукты выросли, а на икру — нет Фото:

В 2023 году в Пермском крае больше всего снизились цены на лососевую икру и гречу. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин.

«С декабря 2022 года по декабрь 2023 года греча подешевела на 24%. Также стала меньше цена лососевой икры. Стоимость икры снизилась на 10%», — рассказал Белянин.

Он добавил, что среди продовольственных товаров в 2023 году подешевели горох, фасоль, овсянка и перловка — на 10%. Также подешевели мука и макароны (на 4%), чай, кофе и какао (на 1,3%), масла и жиры (на 0,4%).

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае взлетели цены на яйца и бензин. Стоимость яиц выросла за год на 69%, а автомобильное топливо подорожало в среднем на 7%.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2023 году в Пермском крае больше всего снизились цены на лососевую икру и гречу. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «С декабря 2022 года по декабрь 2023 года греча подешевела на 24%. Также стала меньше цена лососевой икры. Стоимость икры снизилась на 10%», — рассказал Белянин. Он добавил, что среди продовольственных товаров в 2023 году подешевели горох, фасоль, овсянка и перловка — на 10%. Также подешевели мука и макароны (на 4%), чай, кофе и какао (на 1,3%), масла и жиры (на 0,4%). Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае взлетели цены на яйца и бензин. Стоимость яиц выросла за год на 69%, а автомобильное топливо подорожало в среднем на 7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...