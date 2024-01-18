В Пермском крае взлетели цены на яйца и бензин

В Пермском крае подорожали яйца на 69% и бензин на 7%

19 января 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Резкий рост цен на яйца начался в октябре 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За 2023 год в Пермском крае из продовольственных товаров больше всего подорожали яйца. Также произошел значительный рост цен на автомобильное топливо. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «С декабря 2022 года по декабрь 2023 года среди продовольственных товаров отмечен сильный рост стоимости яиц — 69% и бананов — 54%. Также подорожали все виды моторного топлива. Больше всего выросли цены на газ — 67,1%. Бензин подорожал в среднем на 7%», — сообщил Белянин. Он добавил, что вслед за топливом выросли цены на автомобили. В среднем их стоимость повысилась на 18%. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали ювелирные изделия — на 26%. Также аналитики отметили резкое повышение стоимости медикаментов — 106,2%. В сфере услуг на 30% выросла стоимость туров за рубеж и банковских продуктов. Заметно подорожали билеты в театры, музеи и выставки: цены выросли на 27%. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае стоимость потребительской корзины стала самой высокой в ПФО. На декабрь 2023 года минимальный набор продуктов в регионе стоит 5,7 тысячи рублей.

За 2023 год в Пермском крае из продовольственных товаров больше всего подорожали яйца. Также произошел значительный рост цен на автомобильное топливо. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «С декабря 2022 года по декабрь 2023 года среди продовольственных товаров отмечен сильный рост стоимости яиц — 69% и бананов — 54%. Также подорожали все виды моторного топлива. Больше всего выросли цены на газ — 67,1%. Бензин подорожал в среднем на 7%», — сообщил Белянин. Он добавил, что вслед за топливом выросли цены на автомобили. В среднем их стоимость повысилась на 18%. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали ювелирные изделия — на 26%. Также аналитики отметили резкое повышение стоимости медикаментов — 106,2%. В сфере услуг на 30% выросла стоимость туров за рубеж и банковских продуктов. Заметно подорожали билеты в театры, музеи и выставки: цены выросли на 27%. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае стоимость потребительской корзины стала самой высокой в ПФО. На декабрь 2023 года минимальный набор продуктов в регионе стоит 5,7 тысячи рублей.