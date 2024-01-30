В ХМАО из-за халатности владельцев сгорел коттедж

В поселке Снежном Сургутского района (ХМАО) пожар уничтожил жилой деревянный коттедж. Предварительно, причина возгорания — нарушение правил использования электроприборов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС Югры.
«Возгорание произошло в жилом одноэтажном доме на улице Павлика Морозова в поселке Снежный Сургутского района. Сообщение поступило в 21:29, подразделения прибыли в 21:35. На момент прибытия кровля дома была полностью охвачена огнем. Пострадавших и погибших нет», — рассказали журналисту в окружном управлении МЧС. На месте работали 5 единиц техники и 24 человека.
Пожарные ликвидировали возгорание в 22:41. Из-за позднего обнаружения пожара, дом оказался поврежден по всей своей площади. По предварительным данным, жильцы дома — пенсионеры, нарушили правила эксплуатации электроприборов.
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