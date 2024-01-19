Тариф системы для большегрузов «Платон» вырастет с 1 февраля

Минтранс РФ: тариф системы «Платон» с 1 февраля составит 3,05 рубля за километр
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 февраля тариф системы «Платон» составит 3,05 рубля за километр Фото:

С 1 февраля 2024 года будет проиндексирован тариф системы взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон». Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

«С 1 февраля тариф на проезд большегрузных транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн по федеральным автодорогам будет проиндексирован», — заявлено на официальном сайте Минтрансе. Там добавили, что для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 12 тонн будет применен индекс потребительских цен на уровне 7,42%. Тариф составит 3,05 рубля за километр. Повышение произошло на 21 копейку по сравнению с действующим тарифом.

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С 1 февраля 2024 года будет проиндексирован тариф системы взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон». Об этом сообщили в Минтрансе РФ. «С 1 февраля тариф на проезд большегрузных транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн по федеральным автодорогам будет проиндексирован», — заявлено на официальном сайте Минтрансе. Там добавили, что для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 12 тонн будет применен индекс потребительских цен на уровне 7,42%. Тариф составит 3,05 рубля за километр. Повышение произошло на 21 копейку по сравнению с действующим тарифом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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