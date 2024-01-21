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Рейс из Уфы в Нижневартовск задержан почти на сутки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины задержки вылета не уточняются Фото:

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был прилететь из Уфы в Нижневартовск 21 января в 17:55. Согласно данным онлайн-табло, вылет был перенесен почти на сутки и прибытие борта ожидается 22 января в 17:00.

«Рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ по маршруту Уфа — Нижневартовск 21 января задержан. Плановое время прилета в 17:55 21 января 2024 года. Фактическое время прилета — 22 января 2024 года в 17:00», — сообщается на сайте югорского аэропорта. Причины задержки не уточняются.

По информации на сайте воздушной гавани Нижневартовска, обратный рейс в Уфу также перенесен. Он должен был вылететь 22 января в 17:05, но задержится до 9:00 23 января из-за позднего прибытия самолета.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не получен.

Рейс из Уфы в Тюмень авиакомпании Utair почти на пять с половиной часов был задержан 14 января. Причины задержки не уточнялись. Корреспондент URA.RU отправил соответствующий запрос.

Помимо рейса из Уфы в Нижневартовск, задержан также и обратный самолет
Помимо рейса из Уфы в Нижневартовск, задержан также и обратный самолет

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Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был прилететь из Уфы в Нижневартовск 21 января в 17:55. Согласно данным онлайн-табло, вылет был перенесен почти на сутки и прибытие борта ожидается 22 января в 17:00. «Рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ по маршруту Уфа — Нижневартовск 21 января задержан. Плановое время прилета в 17:55 21 января 2024 года. Фактическое время прилета — 22 января 2024 года в 17:00», — сообщается на сайте югорского аэропорта. Причины задержки не уточняются. По информации на сайте воздушной гавани Нижневартовска, обратный рейс в Уфу также перенесен. Он должен был вылететь 22 января в 17:05, но задержится до 9:00 23 января из-за позднего прибытия самолета. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не получен. Рейс из Уфы в Тюмень авиакомпании Utair почти на пять с половиной часов был задержан 14 января. Причины задержки не уточнялись. Корреспондент URA.RU отправил соответствующий запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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