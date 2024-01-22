Прокуратура проверит инцидент с челябинским юношей, которому грозит ампутация

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, прокурор, прокуратура, государственный советник юстиции 3 класса
Обстоятельства получения травм подростком выяснит прокурорская проверка Фото:

Прокуратура Челябинской области проверит обстоятельства получения обморожения 17-летним молодым человеком из Миасса, которому грозит ампутация стоп и кистей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой области организована проверка по публикации, размещенной на сайте информационного агентства URA.RU „Прохожие нашли пьяного подростка без сознания около реки в Челябинской области“. В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало о молодом человеке, который был найден 21 января на берегу реки без сознания. Рядом с ним находилась бутылка водки. Юношу экстренно транспортировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, сейчас он находится в реанимации. Врачи решают вопрос об ампутации конечностей.

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Прокуратура Челябинской области проверит обстоятельства получения обморожения 17-летним молодым человеком из Миасса, которому грозит ампутация стоп и кистей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по публикации, размещенной на сайте информационного агентства URA.RU „Прохожие нашли пьяного подростка без сознания около реки в Челябинской области“. В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало о молодом человеке, который был найден 21 января на берегу реки без сознания. Рядом с ним находилась бутылка водки. Юношу экстренно транспортировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, сейчас он находится в реанимации. Врачи решают вопрос об ампутации конечностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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