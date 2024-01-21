Челябинскому подростку, найденному в снегу, грозит ампутация рук и ног

Подростку, который отморозил кисти рук и ног в Троицке Челябинской области, грозит ампутация конечностей. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.
«Подросток находится в сознании в реанимации в тяжелом состоянии, полностью обезболен. В ближайшее время ему проведут перевязки и примут решение по дальнейшей тактике лечения. Сейчас под вопросом находится сохранение обеих стоп и одной кисти руки, а также пальцев на второй», — уточнил URA.RU источник.
Источник отметил, что 17-летний молодой человек находится под пристальным вниманием врачей, которые стараются стабилизировать его состояние. Ситуация сложная, после стабилизации его могут перевести в травматологическое отделение. По данным источника, врачи пытались поговорить с пациентом, но он закрылся и на все вопросы отвечал, что пил алкоголь один дома.
«При поступлении юноши на его руках и ногах была кровавая каша. Колени пострадали меньше, но они сильно ободраны. По всей видимости, он полз по снегу», — сообщил URA.RU источник в больнице Троицка.
Ранее URA.RU сообщало, что подростка без сознания нашли возле реки в Троицке случайные прохожие. Рядом с ним лежала бутылка водки. Юношу оперативно доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу с сильным обморожением.
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