Челябинскому подростку, найденному в снегу, грозит ампутация рук и ног

У 17-летнего молодого человека сильно повреждены стопы и кисти Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подростку, который отморозил кисти рук и ног в Троицке Челябинской области, грозит ампутация конечностей. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Подросток находится в сознании в реанимации в тяжелом состоянии, полностью обезболен. В ближайшее время ему проведут перевязки и примут решение по дальнейшей тактике лечения. Сейчас под вопросом находится сохранение обеих стоп и одной кисти руки, а также пальцев на второй», — уточнил URA.RU источник.

Источник отметил, что 17-летний молодой человек находится под пристальным вниманием врачей, которые стараются стабилизировать его состояние. Ситуация сложная, после стабилизации его могут перевести в травматологическое отделение. По данным источника, врачи пытались поговорить с пациентом, но он закрылся и на все вопросы отвечал, что пил алкоголь один дома.

«При поступлении юноши на его руках и ногах была кровавая каша. Колени пострадали меньше, но они сильно ободраны. По всей видимости, он полз по снегу», — сообщил URA.RU источник в больнице Троицка.

Ранее URA.RU сообщало, что подростка без сознания нашли возле реки в Троицке случайные прохожие. Рядом с ним лежала бутылка водки. Юношу оперативно доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу с сильным обморожением.