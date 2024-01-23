Челябинский бизнес-омбудсмен проиграл суд об аресте имущества на 1 млрд рублей

Суд ответил отказом на ходайство Александра Гончарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнес-омбудсмен Челябинской области Александр Гончаров не сумел оспорить арест со своего имущества, наложенный судом по требованию финансового управляющего обанкроченного Агентства инвестиционного развития (АИР) региона. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Речь идет об имуществе 11 действующих и бывших чиновников, входивших в Наблюдательный совет агентства.

«Гончаров Александр Николаевич обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит отменить обеспечительные меры, принятые в соответствии с определением от 09.01.2024 года в отношении Гончарова А.Н. Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)», — говорится в решении суда.

Когда АИР в 2022 году обанкротилось, сумма требований ФНС к нему достигала порядка 1 млрд рублей. Конкурсный управляющий Алексей Пивоваров потребовал в суде обеспечительных мер в виде ареста имущества бывших членов Набсовета. По его логике, одобренные ими решения привели к образованию долгов по налогам, и 11 человек должны разделить субсидиарную ответственность перед кредиторами.

Перечень также включает экс-главу области Бориса Дубровского, его бывших замов Руслана Гаттарова и Евгения Тефтелева, экс-министра экономического развития региона Сергея Смольникова, председатель Общественной палаты области Николая Дейнеко, члена губернаторской комиссии по инвестиции Олега Дубровина, руководителя Торгово-промышленной палаты области Федора Дегтярева, экс-депутата заксобрания области Константина Захарова. Также в списке возглавлявшие в разное время АИР Анатолий Лобко и Алексей Бобов.

Все экс-члены Набсовета, до которых удалось дозвониться URA.RU, заявили агентству, что не согласны с позицией управляющего. Гончаров был первым, кто попытался снять арест со своего имущества.

Правительство региона создало АИР в 2013 году для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он обратился в суд, требуя взыскать с челябинского правительства в конкурсную массу АИР (из которой затем должны быть полностью или частично погашены долги агентства) более 1 млрд рублей. В рамках того же дела он добился ареста 131 квартиры, предоставленной областными властями актерам и сотрудникам оперного и драматического театров.