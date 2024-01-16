Бизнес-омбудсмен первым из VIP-челябинцев оспорил миллиардный арест имущества

Александр Гончаров первым из VIP-челябинцев оспорил «миллиардный арест» имущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнес-омбудсмен Челябинской области Александр Гончаров пытается снять арест со своего имущества, наложенный судом по требованию финансового управляющего разорившегося Агентства инвестиционного развития (АИР) региона. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Ходатайство об отмене обеспечительных (предварительных обеспечительных) мер внесено 15 января. Дата рассмотрения пока не назначена», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Гончаров входил в Наблюдательный совет АИР наряду с еще десятью бывшими и действующими чиновниками региона. Когда АИР в 2022 году обанкротилось, сумма требований ФНС к нему достигала порядка одного млрд рублей. Назначенный конкурсным управляющим Алексей Пивоваров подал в суд заявление о наложении обеспечительных мер в виде ареста имущества бывших членов Набсовета, апеллируя к тому, что именно их решения привели к накоплению налоговой задолженности, которую ему предстоит погасить.

Помимо бизнес-омбудсмена, в список входят экс-губернатор Борис Дубровский, бывшие вице-губернаторы Руслан Гаттаров и Евгений Тефтелев, а также экс-министр экономического развития региона Сергей Смольников, председатель Общественной палаты области Николай Дейнеко, Олег Дубровин, Федор Дегтярев и Анатолий Лобко — суммарно им адресованы претензии более чем на 412 млн рублей. У экс-депутата заксобрания области Константина Захарова арестовано имущество более чем на 325 млн рублей. У экс-руководителя АИР Алексея Бобова — на 8 млн рублей.

Ранее все экс-члены Набсовета, до которых удалось дозвонить URA.RU, заявили агентству, что не согласны с такой постановкой вопроса. Гончаров стал первым из них, кто предпринял конкретные действия, чтобы снять арест с имущества.

Правительство региона создало АИР в 2013 году для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он обратился в суд, требуя взыскать с челябинского правительства в конкурсную массу АИР (из которой затем должны быть полностью или частично погашены долги агентства) более 1 млрд рублей. В рамках того же дела он добился ареста 131 квартиры, предоставленной областными властями актерам и сотрудникам оперного и драматического театров.