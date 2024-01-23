23 января 2024

В Пермском крае ввели карантин в школах из-за гриппа и ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Директора школ в Александровске приняли решение закрыть классы на карантин Фото:

В городе Александровск Пермского края сразу несколько школ ввели карантин в классах, где есть учащиеся, заболевшие гриппом и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказала директор городского МБОУ «Гимназия», депутат гордумы Александровска Марина Зимина. Он отметил, что в образовательном учреждении, которое она возглавляет, на карантин также отправили и несколько классов.

«У всех школ есть предписания главного санитарного врача Пермского края, в котором четко прописано, когда класс закрывается на карантин: 20% заболевших от общего количества учеников в классе. Классы у нас небольшие, дети болеют, а мы выполняем предписание. В других школах города тоже закрыты классы, например, в школе №1 на карантине восемь классов», — рассказала Зимина.

В пресс-службе министерства образования Пермского края URA.RU не смогли уточнить, в каких еще школах региона введен карантин. В ведомстве напомнили, что директора самостоятельно принимают решение о разобщении коллектива, если заболеваемость в классе или школе превышает 20% от общего количества учащихся. Аналогичный комментарий предоставили агентству и в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Ранее в надзорном ведомстве предупредили о подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье. При этом в Роспотребнадзоре указали, что не видят оснований для массового приостановления учебного процесса во всех образовательных организациях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Александровск Пермского края сразу несколько школ ввели карантин в классах, где есть учащиеся, заболевшие гриппом и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказала директор городского МБОУ «Гимназия», депутат гордумы Александровска Марина Зимина. Он отметил, что в образовательном учреждении, которое она возглавляет, на карантин также отправили и несколько классов. «У всех школ есть предписания главного санитарного врача Пермского края, в котором четко прописано, когда класс закрывается на карантин: 20% заболевших от общего количества учеников в классе. Классы у нас небольшие, дети болеют, а мы выполняем предписание. В других школах города тоже закрыты классы, например, в школе №1 на карантине восемь классов», — рассказала Зимина. В пресс-службе министерства образования Пермского края URA.RU не смогли уточнить, в каких еще школах региона введен карантин. В ведомстве напомнили, что директора самостоятельно принимают решение о разобщении коллектива, если заболеваемость в классе или школе превышает 20% от общего количества учащихся. Аналогичный комментарий предоставили агентству и в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ранее в надзорном ведомстве предупредили о подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье. При этом в Роспотребнадзоре указали, что не видят оснований для массового приостановления учебного процесса во всех образовательных организациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...