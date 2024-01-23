В Пермском крае ввели карантин в школах из-за гриппа и ОРВИ

24 января 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Директора школ в Александровске приняли решение закрыть классы на карантин Фото: Анна Майорова © URA.RU В городе Александровск Пермского края сразу несколько школ ввели карантин в классах, где есть учащиеся, заболевшие гриппом и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказала директор городского МБОУ «Гимназия», депутат гордумы Александровска Марина Зимина. Он отметил, что в образовательном учреждении, которое она возглавляет, на карантин также отправили и несколько классов. «У всех школ есть предписания главного санитарного врача Пермского края, в котором четко прописано, когда класс закрывается на карантин: 20% заболевших от общего количества учеников в классе. Классы у нас небольшие, дети болеют, а мы выполняем предписание. В других школах города тоже закрыты классы, например, в школе №1 на карантине восемь классов», — рассказала Зимина. В пресс-службе министерства образования Пермского края URA.RU не смогли уточнить, в каких еще школах региона введен карантин. В ведомстве напомнили, что директора самостоятельно принимают решение о разобщении коллектива, если заболеваемость в классе или школе превышает 20% от общего количества учащихся. Аналогичный комментарий предоставили агентству и в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ранее в надзорном ведомстве предупредили о подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье. При этом в Роспотребнадзоре указали, что не видят оснований для массового приостановления учебного процесса во всех образовательных организациях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Александровск Пермского края сразу несколько школ ввели карантин в классах, где есть учащиеся, заболевшие гриппом и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказала директор городского МБОУ «Гимназия», депутат гордумы Александровска Марина Зимина. Он отметил, что в образовательном учреждении, которое она возглавляет, на карантин также отправили и несколько классов. «У всех школ есть предписания главного санитарного врача Пермского края, в котором четко прописано, когда класс закрывается на карантин: 20% заболевших от общего количества учеников в классе. Классы у нас небольшие, дети болеют, а мы выполняем предписание. В других школах города тоже закрыты классы, например, в школе №1 на карантине восемь классов», — рассказала Зимина. В пресс-службе министерства образования Пермского края URA.RU не смогли уточнить, в каких еще школах региона введен карантин. В ведомстве напомнили, что директора самостоятельно принимают решение о разобщении коллектива, если заболеваемость в классе или школе превышает 20% от общего количества учащихся. Аналогичный комментарий предоставили агентству и в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ранее в надзорном ведомстве предупредили о подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье. При этом в Роспотребнадзоре указали, что не видят оснований для массового приостановления учебного процесса во всех образовательных организациях.