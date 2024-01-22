В Пермском крае введен масочный режим в поликлиниках и больницах из-за гриппа

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Клипарт. Магнитогорск, медсестра, поликлиника, лечение, здоровье, медицина, защитная маска
Масочный режим распространяется на сотрудников медицинских организаций Фото:

В Пермском крае вводятся масочный режим для медиков и ограничения на посещение больниц из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в Telegram сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Из-за рисков дальнейшего распространения заболевания […] введены дополнительные мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ на территории Пермского края: ограничение посещения больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания населения; обязательный масочный режим для сотрудников медицинских организаций; приостановка образовательного процесса по решению администрации учреждения при одновременном отсутствии в группе или классе более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

При этом в управлении Роспотребнадзора по Прикамью пока не видят оснований для массового приостановления учебного процесса во всех образовательных организациях. Отмечается, что 15—21 января в регионе зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев заболеваемости. Это на 12,5% выше по сравнению с предыдущей неделей. Сейчас в крае активно циркулируют вирусы гриппа.

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В Пермском крае вводятся масочный режим для медиков и ограничения на посещение больниц из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в Telegram сообщило региональное управление Роспотребнадзора. «Из-за рисков дальнейшего распространения заболевания […] введены дополнительные мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ на территории Пермского края: ограничение посещения больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания населения; обязательный масочный режим для сотрудников медицинских организаций; приостановка образовательного процесса по решению администрации учреждения при одновременном отсутствии в группе или классе более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ», — говорится в сообщении надзорного ведомства. При этом в управлении Роспотребнадзора по Прикамью пока не видят оснований для массового приостановления учебного процесса во всех образовательных организациях. Отмечается, что 15—21 января в регионе зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев заболеваемости. Это на 12,5% выше по сравнению с предыдущей неделей. Сейчас в крае активно циркулируют вирусы гриппа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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