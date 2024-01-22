В Пермском крае введен масочный режим в поликлиниках и больницах из-за гриппа

22 января 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Масочный режим распространяется на сотрудников медицинских организаций Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае вводятся масочный режим для медиков и ограничения на посещение больниц из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в Telegram сообщило региональное управление Роспотребнадзора. «Из-за рисков дальнейшего распространения заболевания […] введены дополнительные мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ на территории Пермского края: ограничение посещения больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания населения; обязательный масочный режим для сотрудников медицинских организаций; приостановка образовательного процесса по решению администрации учреждения при одновременном отсутствии в группе или классе более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ», — говорится в сообщении надзорного ведомства. При этом в управлении Роспотребнадзора по Прикамью пока не видят оснований для массового приостановления учебного процесса во всех образовательных организациях. Отмечается, что 15—21 января в регионе зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев заболеваемости. Это на 12,5% выше по сравнению с предыдущей неделей. Сейчас в крае активно циркулируют вирусы гриппа.

В Пермском крае вводятся масочный режим для медиков и ограничения на посещение больниц из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в Telegram сообщило региональное управление Роспотребнадзора. «Из-за рисков дальнейшего распространения заболевания […] введены дополнительные мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ на территории Пермского края: ограничение посещения больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания населения; обязательный масочный режим для сотрудников медицинских организаций; приостановка образовательного процесса по решению администрации учреждения при одновременном отсутствии в группе или классе более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ», — говорится в сообщении надзорного ведомства. При этом в управлении Роспотребнадзора по Прикамью пока не видят оснований для массового приостановления учебного процесса во всех образовательных организациях. Отмечается, что 15—21 января в регионе зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев заболеваемости. Это на 12,5% выше по сравнению с предыдущей неделей. Сейчас в крае активно циркулируют вирусы гриппа.