«Сургутнефтегаз» примет участие в форумах выставки «Россия» в Москве

24 января 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Представители «Сургутнефтегаза» обсудят экологические проблемы на форуме в Москве Фото: Артем Ковтун © URA.RU «Сургутнефтегаз» примет участие в деловой программе Международной выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Программу мероприятий Дня экологии, который пройдет 26 января, анонсировала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. «Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, открывающим мероприятием Дня экологии на Международной выставке „Россия“ на ВДНХ в Москве 26 января станет пленарная сессия „Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее“. В обсуждениях примут участие представители таких компаний, как „Российский экологический оператор“, „Росатом“, „Сибур“, „Новолипецкий металлургический комбинат“, „Северсталь“, „Сургутнефтегаз“, „Норильский никель“, „ЕВРАЗ“ и многие другие», — сообщил официальный сайт Правительства России. Экспертные сессии пройдут в павильоне № 75. Представители компаний обсудят проблемы экологии и пути снижения негативного воздействия промышленности на окружающую среду. Они представят новые технологии для повышения экологичности производства и проекты по недропользованию. Одними из главных тем дня станет переход на экономику замкнутого цикла. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в открытии югорского стенда на выставке «Россия». На мероприятие приехал практически весь окружной политический бомонд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Сургутнефтегаз» примет участие в деловой программе Международной выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Программу мероприятий Дня экологии, который пройдет 26 января, анонсировала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. «Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, открывающим мероприятием Дня экологии на Международной выставке „Россия“ на ВДНХ в Москве 26 января станет пленарная сессия „Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее“. В обсуждениях примут участие представители таких компаний, как „Российский экологический оператор“, „Росатом“, „Сибур“, „Новолипецкий металлургический комбинат“, „Северсталь“, „Сургутнефтегаз“, „Норильский никель“, „ЕВРАЗ“ и многие другие», — сообщил официальный сайт Правительства России. Экспертные сессии пройдут в павильоне № 75. Представители компаний обсудят проблемы экологии и пути снижения негативного воздействия промышленности на окружающую среду. Они представят новые технологии для повышения экологичности производства и проекты по недропользованию. Одними из главных тем дня станет переход на экономику замкнутого цикла. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в открытии югорского стенда на выставке «Россия». На мероприятие приехал практически весь окружной политический бомонд.