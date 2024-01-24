В гибели младенца в Первоуральске СК не видит криминала

24 января 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Смерть ребенка, который скончался во время своего дня рождения в Первоуральске (Свердловская область), не носит криминальный характер. Об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, ссылаясь на предварительную информацию. «По данному факту следователем СКР проводится процессуальная проверка. Для определения точной причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительным данным, признаков криминальной смерти у ребенка не имеется», — рассказали в пресс-службе. Уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются ближайшие родственники ребенка и соседи. Истребованы документы о состоянии здоровья одномесячного малыша. Также следователи проверят, все ли необходимые меры были предприняты в отношении семьи со стороны органов системы профилактики. Трагедия с ребенком в Первоуральске не первая за последние несколько дней. Ранее стало известно, что мужчина накрыл ребенка одеялом, и он задохнулся.

Смерть ребенка, который скончался во время своего дня рождения в Первоуральске (Свердловская область), не носит криминальный характер. Об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, ссылаясь на предварительную информацию. «По данному факту следователем СКР проводится процессуальная проверка. Для определения точной причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительным данным, признаков криминальной смерти у ребенка не имеется», — рассказали в пресс-службе. Уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются ближайшие родственники ребенка и соседи. Истребованы документы о состоянии здоровья одномесячного малыша. Также следователи проверят, все ли необходимые меры были предприняты в отношении семьи со стороны органов системы профилактики. Трагедия с ребенком в Первоуральске не первая за последние несколько дней. Ранее стало известно, что мужчина накрыл ребенка одеялом, и он задохнулся.