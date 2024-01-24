24 января 2024

В Пермском крае резко подорожали яйца и шоколад

Пермьстат: в Пермском крае за месяц цены на яйца выросли на 21,6%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яица. Тюмень, яйца, яйцо куриное, яица
Аналитики отметили активный рост цен на яйца Фото:

В Пермских магазинах с ноября по декабрь 2023 года выросли цены на продовольственные товары. Больше всего подорожали куриные яйца и шоколад. Об этом сообщили в пресс-службе Пермьстата.

«В декабре 2023 года вновь активно дорожали яйца куриные (на 21,6%). Также прирост цен зафиксирован на шоколад (на 10,3%)», — сказано в сообщении.

Среди непродовольственных товаров больше всего цены выросли на микроволновые печи — на 6,9%, а также краску для волос — на 6,3%. Жизненно важные медикаменты стали дороже на 96,7%. Аналитики уточняют, что на ряд товаров цены стали ниже. Подешевели импортные автомобили — на 2,2%, стиральные машины — на 6,2% и авиабилеты — на 26,8%.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае за неделю выросли цены на бензин. Подорожали марки АИ-92 и АИ-95.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермских магазинах с ноября по декабрь 2023 года выросли цены на продовольственные товары. Больше всего подорожали куриные яйца и шоколад. Об этом сообщили в пресс-службе Пермьстата. «В декабре 2023 года вновь активно дорожали яйца куриные (на 21,6%). Также прирост цен зафиксирован на шоколад (на 10,3%)», — сказано в сообщении. Среди непродовольственных товаров больше всего цены выросли на микроволновые печи — на 6,9%, а также краску для волос — на 6,3%. Жизненно важные медикаменты стали дороже на 96,7%. Аналитики уточняют, что на ряд товаров цены стали ниже. Подешевели импортные автомобили — на 2,2%, стиральные машины — на 6,2% и авиабилеты — на 26,8%. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае за неделю выросли цены на бензин. Подорожали марки АИ-92 и АИ-95.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...