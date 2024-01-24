В Пермском крае резко подорожали яйца и шоколад

Пермьстат: в Пермском крае за месяц цены на яйца выросли на 21,6%

Аналитики отметили активный рост цен на яйца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермских магазинах с ноября по декабрь 2023 года выросли цены на продовольственные товары. Больше всего подорожали куриные яйца и шоколад. Об этом сообщили в пресс-службе Пермьстата.

«В декабре 2023 года вновь активно дорожали яйца куриные (на 21,6%). Также прирост цен зафиксирован на шоколад (на 10,3%)», — сказано в сообщении.

Среди непродовольственных товаров больше всего цены выросли на микроволновые печи — на 6,9%, а также краску для волос — на 6,3%. Жизненно важные медикаменты стали дороже на 96,7%. Аналитики уточняют, что на ряд товаров цены стали ниже. Подешевели импортные автомобили — на 2,2%, стиральные машины — на 6,2% и авиабилеты — на 26,8%.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае за неделю выросли цены на бензин. Подорожали марки АИ-92 и АИ-95.