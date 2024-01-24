На пермских автозаправках взлетели цены на бензин

25 января 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Рост цен продолжается не первую неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае с 16 по 22 января выросли цены на бензин. Речь идет о марках АИ-92 и АИ-95. Прирост составил 20 и 25 копеек за литр соответственно, сказано на сайте Росстата. «За период с 16 по 22 января 2024 года рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 24 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае стоимость литра топлива в среднем выросла на 19 копеек. Она составляет 55,98 рублей», — говорится в сообщении. Уточняется, что цены на бензин марки АИ-92 выросли до 50,67 рублей, АИ-95 — до 55,05 рублей. Стоимость литра топлива марки АИ-98 и выше осталась без изменений — 69,64 рублей. Также на прежнем уровне остались цены на дизельное топливо — 65,38 рублей.

В Пермском крае с 16 по 22 января выросли цены на бензин. Речь идет о марках АИ-92 и АИ-95. Прирост составил 20 и 25 копеек за литр соответственно, сказано на сайте Росстата. «За период с 16 по 22 января 2024 года рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 24 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае стоимость литра топлива в среднем выросла на 19 копеек. Она составляет 55,98 рублей», — говорится в сообщении. Уточняется, что цены на бензин марки АИ-92 выросли до 50,67 рублей, АИ-95 — до 55,05 рублей. Стоимость литра топлива марки АИ-98 и выше осталась без изменений — 69,64 рублей. Также на прежнем уровне остались цены на дизельное топливо — 65,38 рублей.