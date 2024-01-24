24 января 2024

На пермских автозаправках взлетели цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Курган, бак, бензин, автозаправка, пистолет, азс, бензин 92, бензин 95
Рост цен продолжается не первую неделю Фото:

В Пермском крае с 16 по 22 января выросли цены на бензин. Речь идет о марках АИ-92 и АИ-95. Прирост составил 20 и 25 копеек за литр соответственно, сказано на сайте Росстата.

«За период с 16 по 22 января 2024 года рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 24 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае стоимость литра топлива в среднем выросла на 19 копеек. Она составляет 55,98 рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что цены на бензин марки АИ-92 выросли до 50,67 рублей, АИ-95 — до 55,05 рублей. Стоимость литра топлива марки АИ-98 и выше осталась без изменений — 69,64 рублей. Также на прежнем уровне остались цены на дизельное топливо — 65,38 рублей.

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В Пермском крае с 16 по 22 января выросли цены на бензин. Речь идет о марках АИ-92 и АИ-95. Прирост составил 20 и 25 копеек за литр соответственно, сказано на сайте Росстата. «За период с 16 по 22 января 2024 года рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 24 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае стоимость литра топлива в среднем выросла на 19 копеек. Она составляет 55,98 рублей», — говорится в сообщении. Уточняется, что цены на бензин марки АИ-92 выросли до 50,67 рублей, АИ-95 — до 55,05 рублей. Стоимость литра топлива марки АИ-98 и выше осталась без изменений — 69,64 рублей. Также на прежнем уровне остались цены на дизельное топливо — 65,38 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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