В ХМАО за дискредитацию ВС РФ было осуждено 26 человек

В полиции ХМАО раскрыли количество осужденных за дискредитацию ВС РФ
В ХМАО 24 жителя округа понесли административную ответственность за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. В отношении двух югорчан возбуждены уголовные дела, рассказал глава окружной полиции Дамир Сатретдинов.
«За дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации к административной ответственности привлечено 24 лица. В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела», — рассказал Дамир Сатретдинов на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО осудили за дискредитацию российской армии. Его обязали выплатить штраф в 40 000 рублей.
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