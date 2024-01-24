В ХМАО за дискредитацию ВС РФ было осуждено 26 человек

25 января 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

В полиции ХМАО раскрыли количество осужденных за дискредитацию ВС РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В ХМАО 24 жителя округа понесли административную ответственность за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. В отношении двух югорчан возбуждены уголовные дела, рассказал глава окружной полиции Дамир Сатретдинов. «За дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации к административной ответственности привлечено 24 лица. В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела», — рассказал Дамир Сатретдинов на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года. Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО осудили за дискредитацию российской армии. Его обязали выплатить штраф в 40 000 рублей.

В ХМАО 24 жителя округа понесли административную ответственность за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. В отношении двух югорчан возбуждены уголовные дела, рассказал глава окружной полиции Дамир Сатретдинов. «За дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации к административной ответственности привлечено 24 лица. В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела», — рассказал Дамир Сатретдинов на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года. Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО осудили за дискредитацию российской армии. Его обязали выплатить штраф в 40 000 рублей.