24 января 2024

В ХМАО за дискредитацию ВС РФ было осуждено 26 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь. Чернышевского 41, СУД, обвиняемый, полиция, суд, пермский военный суд
В полиции ХМАО раскрыли количество осужденных за дискредитацию ВС РФ Фото:

В ХМАО 24 жителя округа понесли административную ответственность за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. В отношении двух югорчан возбуждены уголовные дела, рассказал глава окружной полиции Дамир Сатретдинов.

«За дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации к административной ответственности привлечено 24 лица. В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела», — рассказал Дамир Сатретдинов на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО осудили за дискредитацию российской армии. Его обязали выплатить штраф в 40 000 рублей.

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В ХМАО 24 жителя округа понесли административную ответственность за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. В отношении двух югорчан возбуждены уголовные дела, рассказал глава окружной полиции Дамир Сатретдинов. «За дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации к административной ответственности привлечено 24 лица. В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела», — рассказал Дамир Сатретдинов на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года. Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО осудили за дискредитацию российской армии. Его обязали выплатить штраф в 40 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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