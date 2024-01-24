Пермского сапера посмертно наградили орденом мужества

На территории проведения спецоперации погиб уроженец Чусовского округа (Пермский край) Алексей Калинин. Он служил в должности стрелка-сапера в штурмовом взводе. Военнослужащего наградили Орденом Мужества посмертно, написал на своей странице глава округа Сергей Белов.
«Сегодня мы простились с нашим земляком, Калининым Алексеем Мансуровичем. За проявленный героизм при выполнении специальных задач награжден Орденом Мужества посмертно», — написал мэр. Военнослужащий погиб в декабре 2023 года.
Калинин родился в поселке Кутамыш в 1991 году. Окончив училище по специальности слесарь по ремонту автомобилей он пошел служить в армию. После начала спецоперации он заключил контракт о прохождении военной службы.
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