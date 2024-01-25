25 января 2024

Причиной убийства молодого человека в ХМАО стала неразделенная любовь

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Подросток убил своего знакомого из-за ревности к девушке Фото:

В Нижневартовск 17-летний подросток убил своего 20-летнего знакомого из-за ревности к девушке. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Предварительно [убийство произошло] из-за девушки», — сообщил источник в силовых структурах. В настоящий момент силовики устанавливают обстоятельства происшествия.

Полицию вызвал очевидец. 25 января молодой человек сообщил правоохранителям, что неизвестный возле гаражей в кооперативе «Ветеран» нанес ножевое ранение мужчине, тот скончался на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники ППС по горячим следам задержали несовершеннолетнего 2006 года рождения. С места происшествия изъята отвертка, предварительно, она стала орудием преступления.

Следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». URA.RU запросило комментарий у ведомства, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО заинтересовалась убийством подростком своего знакомого. Ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

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В Нижневартовск 17-летний подросток убил своего 20-летнего знакомого из-за ревности к девушке. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Предварительно [убийство произошло] из-за девушки», — сообщил источник в силовых структурах. В настоящий момент силовики устанавливают обстоятельства происшествия. Полицию вызвал очевидец. 25 января молодой человек сообщил правоохранителям, что неизвестный возле гаражей в кооперативе «Ветеран» нанес ножевое ранение мужчине, тот скончался на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники ППС по горячим следам задержали несовершеннолетнего 2006 года рождения. С места происшествия изъята отвертка, предварительно, она стала орудием преступления. Следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». URA.RU запросило комментарий у ведомства, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО заинтересовалась убийством подростком своего знакомого. Ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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