Причиной убийства молодого человека в ХМАО стала неразделенная любовь

26 января 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Подросток убил своего знакомого из-за ревности к девушке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовск 17-летний подросток убил своего 20-летнего знакомого из-за ревности к девушке. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Предварительно [убийство произошло] из-за девушки», — сообщил источник в силовых структурах. В настоящий момент силовики устанавливают обстоятельства происшествия. Полицию вызвал очевидец. 25 января молодой человек сообщил правоохранителям, что неизвестный возле гаражей в кооперативе «Ветеран» нанес ножевое ранение мужчине, тот скончался на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники ППС по горячим следам задержали несовершеннолетнего 2006 года рождения. С места происшествия изъята отвертка, предварительно, она стала орудием преступления. Следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». URA.RU запросило комментарий у ведомства, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО заинтересовалась убийством подростком своего знакомого. Ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

В Нижневартовск 17-летний подросток убил своего 20-летнего знакомого из-за ревности к девушке. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Предварительно [убийство произошло] из-за девушки», — сообщил источник в силовых структурах. В настоящий момент силовики устанавливают обстоятельства происшествия. Полицию вызвал очевидец. 25 января молодой человек сообщил правоохранителям, что неизвестный возле гаражей в кооперативе «Ветеран» нанес ножевое ранение мужчине, тот скончался на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники ППС по горячим следам задержали несовершеннолетнего 2006 года рождения. С места происшествия изъята отвертка, предварительно, она стала орудием преступления. Следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». URA.RU запросило комментарий у ведомства, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО заинтересовалась убийством подростком своего знакомого. Ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.