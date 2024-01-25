25 января 2024

Прокуратура ХМАО заинтересовалась убийством подростком своего знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Прокуратура проводит проверку по факту убийства в Нижневартовске Фото:

Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по инциденту, где 17-летний парень зарезал своего 20-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления, исполнению уполномоченными органами обязанностей по выявлению семей, находящихся в социально — опасном положении, профилактике подростковой преступности. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске 17-летний подросток зарезал своего 20-летнего знакомого. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по инциденту, где 17-летний парень зарезал своего 20-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления, исполнению уполномоченными органами обязанностей по выявлению семей, находящихся в социально — опасном положении, профилактике подростковой преступности. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Прокуратура контролирует ход расследования. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске 17-летний подросток зарезал своего 20-летнего знакомого. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...