Прокуратура ХМАО заинтересовалась убийством подростком своего знакомого

Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по инциденту, где 17-летний парень зарезал своего 20-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления, исполнению уполномоченными органами обязанностей по выявлению семей, находящихся в социально — опасном положении, профилактике подростковой преступности. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Прокуратура контролирует ход расследования.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске 17-летний подросток зарезал своего 20-летнего знакомого. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
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