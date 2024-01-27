Экс-депутат Рады Фарион: Львов — это «город диверсантов» из-за русской речи

Во Львове, который находится на западе Украине, много русскоговорящих. Об этом заявила бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион, назвав Львов «городом диверсантов».
«Как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?» — высказалась Ирина Фарион в интервью каналу PAI. По ее словам, русскоговорящих людей на Украине не может быть из-за решения Конституционного суда.
Политик неоднократно заявляла, что украинцы не должны использовать русский язык. Когда она узнала, что некоторые боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в России) говорят на русском, она назвала их сбродом.
Из-за ее позиции по русскому языку на Украине СБУ возбудила несколько уголовных дел. За притеснение по языковому признаку там можно сесть в тюрьму на восемь лет.
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