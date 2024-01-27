27 января 2024

Экс-депутат Рады Фарион: Львов — это «город диверсантов» из-за русской речи

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Ирины Фарион, Львов превратился в «город диверсантов» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во Львове, который находится на западе Украине, много русскоговорящих. Об этом заявила бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион, назвав Львов «городом диверсантов».

«Как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?» — высказалась Ирина Фарион в интервью каналу PAI. По ее словам, русскоговорящих людей на Украине не может быть из-за решения Конституционного суда.

Политик неоднократно заявляла, что украинцы не должны использовать русский язык. Когда она узнала, что некоторые боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в России) говорят на русском, она назвала их сбродом.

Из-за ее позиции по русскому языку на Украине СБУ возбудила несколько уголовных дел. За притеснение по языковому признаку там можно сесть в тюрьму на восемь лет.

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Во Львове, который находится на западе Украине, много русскоговорящих. Об этом заявила бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион, назвав Львов «городом диверсантов». «Как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?» — высказалась Ирина Фарион в интервью каналу PAI. По ее словам, русскоговорящих людей на Украине не может быть из-за решения Конституционного суда. Политик неоднократно заявляла, что украинцы не должны использовать русский язык. Когда она узнала, что некоторые боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в России) говорят на русском, она назвала их сбродом. Из-за ее позиции по русскому языку на Украине СБУ возбудила несколько уголовных дел. За притеснение по языковому признаку там можно сесть в тюрьму на восемь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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