Жители города в ХМАО остались без горячей воды из-за коммунальной аварии

29 января 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Детский сад в ХМАО остался без горячей воды из-за порыва трубы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мегионе (ХМАО) произошла авария на трубопроводе. По сообщению от властей города, без горячей воды остались пять домов и детский сад. «Сегодня на обратном трубопроводе горячего водоснабжения дома по адресу Кузьмина, 14 произошел порыв. До окончания ремонтных работ воды нет в пяти близлежащих домах и в детском саду „Умка“», — сообщил мэр Мегиона Алексей Петриченко на свой странице в социальной сети «ВКонтакте». «Тепловодоканал» ведет ремонтные работы на месте аварии: меняет запорную арматуру на трубопроводе. В некоторые дома уже подали горячую воду, полностью восстановить водоснабжение специалисты обещают завтра. «Бригада „Тепловодоканала“ продолжит работу, завтра горячее водоснабжение по стандартной схеме будет восстановлено также в доме Кузьмина, 14. Вопрос находится на контроле профильных специалистов, также я лично слежу за ситуацией», — подчеркнул глава города. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе из-за порыва более трех тысяч человек остаются без отопления в 40-градусные морозы. В домах остыли батареи, прекратилась подача горячей воды.

В Мегионе (ХМАО) произошла авария на трубопроводе. По сообщению от властей города, без горячей воды остались пять домов и детский сад. «Сегодня на обратном трубопроводе горячего водоснабжения дома по адресу Кузьмина, 14 произошел порыв. До окончания ремонтных работ воды нет в пяти близлежащих домах и в детском саду „Умка“», — сообщил мэр Мегиона Алексей Петриченко на свой странице в социальной сети «ВКонтакте». «Тепловодоканал» ведет ремонтные работы на месте аварии: меняет запорную арматуру на трубопроводе. В некоторые дома уже подали горячую воду, полностью восстановить водоснабжение специалисты обещают завтра. «Бригада „Тепловодоканала“ продолжит работу, завтра горячее водоснабжение по стандартной схеме будет восстановлено также в доме Кузьмина, 14. Вопрос находится на контроле профильных специалистов, также я лично слежу за ситуацией», — подчеркнул глава города. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе из-за порыва более трех тысяч человек остаются без отопления в 40-градусные морозы. В домах остыли батареи, прекратилась подача горячей воды.