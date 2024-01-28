28 января 2024
27 января 2024

Жители города в ХМАО остались без горячей воды из-за коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Детский сад в ХМАО остался без горячей воды из-за порыва трубы Фото:

В Мегионе (ХМАО) произошла авария на трубопроводе. По сообщению от властей города, без горячей воды остались пять домов и детский сад.

«Сегодня на обратном трубопроводе горячего водоснабжения дома по адресу Кузьмина, 14 произошел порыв. До окончания ремонтных работ воды нет в пяти близлежащих домах и в детском саду „Умка“», — сообщил мэр Мегиона Алексей Петриченко на свой странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Тепловодоканал» ведет ремонтные работы на месте аварии: меняет запорную арматуру на трубопроводе. В некоторые дома уже подали горячую воду, полностью восстановить водоснабжение специалисты обещают завтра.

«Бригада „Тепловодоканала“ продолжит работу, завтра горячее водоснабжение по стандартной схеме будет восстановлено также в доме Кузьмина, 14. Вопрос находится на контроле профильных специалистов, также я лично слежу за ситуацией», — подчеркнул глава города.

Ранее URA.RU писало, что в Мегионе из-за порыва более трех тысяч человек остаются без отопления в 40-градусные морозы. В домах остыли батареи, прекратилась подача горячей воды.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мегионе (ХМАО) произошла авария на трубопроводе. По сообщению от властей города, без горячей воды остались пять домов и детский сад. «Сегодня на обратном трубопроводе горячего водоснабжения дома по адресу Кузьмина, 14 произошел порыв. До окончания ремонтных работ воды нет в пяти близлежащих домах и в детском саду „Умка“», — сообщил мэр Мегиона Алексей Петриченко на свой странице в социальной сети «ВКонтакте». «Тепловодоканал» ведет ремонтные работы на месте аварии: меняет запорную арматуру на трубопроводе. В некоторые дома уже подали горячую воду, полностью восстановить водоснабжение специалисты обещают завтра. «Бригада „Тепловодоканала“ продолжит работу, завтра горячее водоснабжение по стандартной схеме будет восстановлено также в доме Кузьмина, 14. Вопрос находится на контроле профильных специалистов, также я лично слежу за ситуацией», — подчеркнул глава города. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе из-за порыва более трех тысяч человек остаются без отопления в 40-градусные морозы. В домах остыли батареи, прекратилась подача горячей воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...