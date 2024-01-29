29 января 2024

В ХМАО медики спасли мужчину, который чуть не умер от алкогольного отравления

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске врачи смогли реанимировать пенсионера, который чуть не умер от алкогольного отравления Фото:

Врачи Нижневартовской психоневрологической больницы вернули к жизни пенсионера, который пережил клиническую смерть из-за алкогольного отравления. Наркологи помогают пациенту настроиться на здоровый образ жизни, сообщил департамент здравоохранения ХМАО.

«На фоне длительной алкогольной интоксикации у пациента в момент госпитализации произошла остановка сердца. Были проведены успешные реанимационные мероприятия, которые вернули пациента к жизни. Пациента уже перевели в отделение наркологии. С помощью врачей-наркологов и медицинских психологов у пациента формируется настрой на здоровый образ жизни», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного депздрава.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте врачи скорой помощи спасли 68-летнего пациента, у которого после остановки сердца констатировали клиническую смерть. Бригада врачей успешно провела сердечно-легочную реанимацию и вернула мужчину к жизни.

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Врачи Нижневартовской психоневрологической больницы вернули к жизни пенсионера, который пережил клиническую смерть из-за алкогольного отравления. Наркологи помогают пациенту настроиться на здоровый образ жизни, сообщил департамент здравоохранения ХМАО. «На фоне длительной алкогольной интоксикации у пациента в момент госпитализации произошла остановка сердца. Были проведены успешные реанимационные мероприятия, которые вернули пациента к жизни. Пациента уже перевели в отделение наркологии. С помощью врачей-наркологов и медицинских психологов у пациента формируется настрой на здоровый образ жизни», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного депздрава. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте врачи скорой помощи спасли 68-летнего пациента, у которого после остановки сердца констатировали клиническую смерть. Бригада врачей успешно провела сердечно-легочную реанимацию и вернула мужчину к жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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