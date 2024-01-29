В ХМАО медики спасли мужчину, который чуть не умер от алкогольного отравления

Врачи Нижневартовской психоневрологической больницы вернули к жизни пенсионера, который пережил клиническую смерть из-за алкогольного отравления. Наркологи помогают пациенту настроиться на здоровый образ жизни, сообщил департамент здравоохранения ХМАО.
«На фоне длительной алкогольной интоксикации у пациента в момент госпитализации произошла остановка сердца. Были проведены успешные реанимационные мероприятия, которые вернули пациента к жизни. Пациента уже перевели в отделение наркологии. С помощью врачей-наркологов и медицинских психологов у пациента формируется настрой на здоровый образ жизни», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного депздрава.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте врачи скорой помощи спасли 68-летнего пациента, у которого после остановки сердца констатировали клиническую смерть. Бригада врачей успешно провела сердечно-легочную реанимацию и вернула мужчину к жизни.
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